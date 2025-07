- Det er skikkelig kult, sa en glad og overrasket Balendran til Lofotposten på telefon fra Italia, etter at hun hadde løpt inn til seier på 5.23.21 i den 42 km lange og svært tekniske løypa med 2750 høydemeter.

Med seg på pallen fikk hun Ioana Amariei fra Romania (5.38.54) og Roberta Jacquin fra Italia (5.39.03). Balendran vant med hele 15 minutters margin.

Løpet startet med en bratt stigning opp til 2800 meters høyde, før en teknisk rygg og heftig nedoverløping ventet. Balendran holdt igjen i første halvdel, men skrudde opp farten kraftig da det gikk nedover.

- Nedover kjente jeg virkelig at «her er jeg i mitt element», sa hun.

- Vi hadde ingen livetracking, så jeg måtte bare gi bånn gass hele veien.



De tre beste kvinnene. Balendran i midten. (Foto: International Skyrunning Federation)

Skader, sykdom og krevende jobb

At gullet kom akkurat nå er ekstra spesielt. Forut for mesterskapet var Balendran preget av både skade og sykdom. Bare uker før EM var det fortsatt uklart om hun skulle stille til start.

- Jeg var usikker, men visste at jeg hadde hatt noen gode treningsuker. Jeg måtte legge all tvil til side og bare gå for det. På forhånd tenkte jeg at topp fem ville være bra, forteller hun.

Etter målgang var hun både rørt og takknemlig.

- Dette har vært et tøft halvår. Jeg kjente på løpet at jeg hadde litt agg og ville pushe, og det ga resultater, forteller hun til avisen.

Tidligere i år ble Balendran tildelt SpareBank 1 Nord-Norges topptalent-stipend. Det ga henne 150.000 kroner i støtte og oppfølging fra Olympiatoppen. I tillegg til gode løpsresultater både nasjonalt og internasjonalt, jobber hun til daglig som lege i Vågan kommune.

- Til tross for en krevende arbeidshverdag trener hun på linje med eliteutøvere, sa banksjef Geir Bringsli da stipendet ble delt ut.

Balendran ble også norgesmester i terrengultra i Tromsø i 2023 og har seire i Lofoten Ultra Trail og Tjeldbergtind Invitational.

- Jeg vil gjerne fortsette å bo i Lofoten, og støtten gjør det mulig å konkurrere mer internasjonalt, sier hun.

Norske plasseringer og resultater

I kvinneklassen løp også Liv Richter Melby. Hun klarte en fin 11.-plass med tiden 6.26.26.

I herreklassen ble det dobbelt italiensk i toppen, med Cristian Minoggio (4.30.23) foran Luca Arrigoni (4.43.19). Dimas Pereira Obaya fra Spania tok bronse med 4.48.36. Beste nordmann ble Oliver Plassen-Brandvol på 10.-plass (5.12.13), tett fulgt av Alfred Bjørnerød på 11.-plass (5.14.38).



