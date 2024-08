Tett duell blant herrene

På herresiden ble det en tett duell mellom Ulrik Lolland og Sondre Taugbøl Lomeland fra Sportsklubben Vidar. Lolland sikret seg seieren med tiden 32.19, kun to sekunder foran Lomeland. Etter løpet uttrykte Lolland på Strava at dette sannsynligvis var siste gang han klarte å slå Lomeland, og takket treningsoppholdet i St. Moritz for det gode resultatet. Mats Hellerud fra Moss IL tok tredjeplassen med tiden 32.55, 36 sekunder bak Lolland.



Gjølberg med ny topplassering

Sigrun Gjølberg løp inn til seier på kvinnesiden med tiden 35.53. Dette var fire sekunder saktere enn hennes tid fra fjorårets løp, men det holdt likevel til seier. Angelica Karlsen fra Moss IL fulgte nærmest med tiden 37.50, mens Camilla Bønøgård fra Gimle IF sikret tredjeplassen på 38.13.



De tre beste kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Sigrun Gjølberg Rygge IL K23-34 35:53 0:00 2 Angelica Karlsen Moss IL K23-34 37:50 1:57 3 Camilla Bønøgård Gimle IF K23-34 38:13 2:20



Tre beste menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Ulrik Lolland Rygge IL M23-34 32:19 0:00 2 Sondre Taugbøl Lomeland Sportsklubben Vidar M23-34 32:21 0:02 3 Mats Hellerud Moss IL M23-34 32:55 0:36







Klart for start på 5 kilometeren. (Foto: Arrangøren)



Vinnere på 5 km

På 5 km-distansen var det Kristine Platace fra Dilling som løp inn til seier blant kvinnene med tiden 21.04. Veronica Willassen Schmelk fra Gentian fulgte 35 sekunder bak, mens Mira Fosser Lundsrud fra OK Moss, bare 11-12 år gammel, tok tredjeplassen på 22.50.

Hos herrene var det Jonas Njerve fra Sportsklubben Vidar som var raskest med tiden 17.00, fulgt av klubbkamerat Thomas Kjellberg på 17.10 og Göran Winblad fra OK Moss på 17.17.



Thomas Kjellberg (413) og Jonas Njerve (459) fra SK Vidar ble henholdsvis nummer to og en. (Foto: Arrangøren)



Tre beste kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Kristine Platace Dilling K23-34 21:04 0:00 2 Veronica Willassen Schmelk Gentian K35-39 21:39 0:35 3 Mira Fosser Lundsrud OK Moss J11-12 22:50 1:46



Tre beste menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Jonas Njerve Sportsklubben Vidar M23-34 17:00 0:00 2 Thomas Kjellberg Sportsklubben Vidar M35-39 17:10 0:10 3 Göran Winblad OK Moss M23-34 17:17 0:17

Homstvedt imponerte med krykker

En av de store prestasjonene under løpet kom fra Oddbjørn Homstvedt, som fullførte 5 km-distansen med løpekrykker. Homstvedt, som har deltatt i over 6000 konkurranser (!), vant sin aldersgruppe til tross for utfordringene. Han har vært en trofast deltaker i Christian Frederik-løpet og har flere pallplasseringer i bagasjen. Dn.no skrev en artikkel om Homstvedt tilbake i 2011, hvor de også forteller om den varige skaden han pådro seg under Holmenkollmarsjen i 1985. 5 kilometeren under årets Christian Frederik-løp gjorde 60-åringen unna på imponerende 22.13.



Se resultater her