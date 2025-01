Fine norske prestasjoner

Flere norske løpere var på plass i Spania. Nicolay Andersen fra Langesund TRI var beste norske herreløper med en solid 21. plass og ny personlig rekord på 1.09.17. Etter løpet var Andersen svært fornøyd på Strava:

21. plass og PB med gooood margin! Løpeåret 2025 kommer til å bli helt magisk, ekstremt sulten på mere nå! Ganske kontrollert, muligheter i Barca om 4 uker. Santa Pola i will be back! Anbefales!

På kvinnesiden var det Sigrun Gjølberg fra Rygge IL som leverte best. Hun løp på 1.15.56, en tid som tangere hennes personlige rekord fra 2021. Etter løpet skrev hun følgende på Strava:

Tangering av PB fra 2021. Følte meg veldig bra første 9 km. Fikk ikke opp farten igjen etter de to tøffeste kilometerne (10 og 11). Motivert for å gjøre et nytt forsøk på halv igjen om ikke alt for lenge.