Silje Torsvik og Preben Aase vant Egersund halvmaraton

Det ble ikke særlig spennende om seieren i kvinneklassen på Halvmaraton. Silje Torsvik fra Spirit friidrettsklubb vant med over fem minutter, og klokket inn på 1.18.47. Sandnes IL-løperen Kine Nøttveit tok andreplassen med 1.23.51, mens Therese Iversen fra GTI Friidrettsklubb ble nummer tre med 1.32.00.



Silje Torsvik var suveren på halvmaraton og vant med over fem minutter. (Foto: Ingunn Walderhaug / Dalane Tidende)



I herreklassen var det mye mindre luft mellom løperne. Dog blåste det tidvis ganske godt. Preben Aase fra Spirit friidrettsklubb vant løpet på ny pers med tiden 1.12.39. Han vant foran klubbkompis Thomas Asgautsen som fikk 1.13.06. Han uttrykker på Strava at han er godt fornøyd på bakgrunn av dårlig treningsgrunnlag. Henning Tjøstheim sørget for at Spirit friidrettsklubb tok alle pallplassene med sitt løp på 1.13.18.





Preben Aase løper først i mål på halvmaraton. (Foto: Ingunn Walderhaug / Dalane Tidende)



Christina Maria Toogood og Kiruhura Emmanuel Ntagunga vant Mila

Det ble jevnt i kvinneklassen mellom de to forhåndsfavorittene, Christina Maria Toogood fra Sandnes IL og Anne Braut fra Spirit friidrettsklubb. Til slutt var det førstnevnte som tok seieren med 37.30, 10 sekunder foran Braut som fikk 37.40. Tredjeplassen gikk til Monika Vassbø fra Bjerkreim IL som løp i mål på 38.53.





Christina Maria Toogood sikrer seieren på Mila. (Foto: Ingunn Walderhaug / Dalane Tidende)



I herreklassen var det enda jevnere inn mot målstreken To Sandnes IL-løpere skulle gjøre opp om seieren, og det ble Kiruhura Emmanuel Ntagunga som vant knepent foran Alexander Skurve. Vinnertiden ble 31.36, og Skurve var kun to sekunder bak. På tredejplass kom Alf Ante Idland Tomensis fra Spirit friidrettsklubb. Han løp på 31.58 og satte ny pers.





De tre beste herrene på Mila. Alexander Skurve i front her (166). Alf Ante Idland Tornensis (109) ligger hakk i hæl, og mellom de to skimter vi vinneren - Kiruhura Emmanuel Ntagunga (188). (Foto: Ingunn Walderhaug / Dalane Tidende)



10 beste halvmaraton kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 147 Silje Torsvik Spirit Friidrettsklubb Kvinner senior 1:18:47.0 0:00.0 2 94 Kine Nøttveit Sandnes IL Kv35-39 1:23:51.0 5:04.0 3 223 Therese Iversen GTI Friidrettsklubb Kvinner senior 1:32:00.0 13:13.0 4 100 Linn Andersen Eik Kvinner senior 1:33:38.0 14:51.0 5 197 Maria Mong Bonnerud Egersunds Idrettsklubb / Egersund Kv35-39 1:34:07.0 15:20.0 6 43 Anja Hoffmann Egersund Kv55-59 1:39:32.0 20:45.0 7 126 Gunn Seglem Christoffersen Egersunds Idrettsklubb Kv45-49 1:44:04.0 25:17.0 8 204 Hannah Ersland GTI Friidrettsklubb Kvinner senior 1:54:49.0 36:02.0 9 136 Kaja Johnsen Skåtøy Egersund ik Kvinner senior 2:03:32.0 44:45.0 10 200 Mari Ramsland Egersund Kvinner senior 2:04:48.0 46:01.0 10 19 Kirsti Johnsen Skåtøy Egersunds Idrettsklubb Kv45-49 2:04:48.0 46:01.0

10 beste halvmaraton menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 63 Preben Aase Spirit Friidrettsklubb / Veidekke Menn senior 1:12:39.0 0:00.0 2 106 Thomas Asgautsen Spirit Friidrettsklubb / Stamaica Prontos Mv35-39 1:13:06.0 0:27.0 3 11 Henning Tjøstheim Spirit Friidrettsklubb Mv35-39 1:13:18.0 0:39.0 4 41 Frode Tjelta Sandnes IL Mv45-49 1:14:08.0 1:29.0 5 4 Svein Ove Risa Undheim IL Mv50-54 1:14:32.0 1:53.0 6 194 Tom Ole Dalsrud Skjalg IL Mv45-49 1:14:55.0 2:16.0 7 30 Øystein Wergeland Sandnes IL Mv40-44 1:15:50.0 3:11.0 8 58 Kristian Seljeskog Spirit Friidrettsklubb Menn senior 1:16:18.0 3:39.0 9 28 Kenneth Grøtteland Sandnes IL Mv35-39 1:16:40.0 4:01.0 10 89 Asle Undheim Undheim IL Mv45-49 1:16:43.0 4:04.0

10 beste kvinner 10 km

Plass BIB Navn Klubb Tid Diff. 1 96 Christina Maria Toogood Sandnes IL / Løplabbet Sandnes 37:30.0 0:00.0 2 105 Anne Braut Spirit Friidrettsklubb 37:40.0 0:10.0 3 220 Monika Vassbø Bjerkreim IL 38:53.0 1:23.0 4 164 Runa Linn Egeland Sandnes 39:42.0 2:12.0 5 224 Oddveig Odland Varhaug IL 41:03.0 3:33.0 6 115 Lene Nevland Sivertsen Skjalg IL 41:12.0 3:42.0 7 154 Therese Skeie GTI Friidrettsklubb 42:57.0 5:27.0 8 182 Kine Høyland Egersund 44:22.0 6:52.0 9 113 Anna Nodland Egersunds Idrettsklubb 45:08.0 7:38.0 10 117 Sofia Jakobsen Hinnaland Bryne triatlonklubb 46:58.0 9:28.0

10 beste menn 10 km

Plass BIB Navn Klubb Tid Diff. 1 188 Kiruhura Emmanuel Ntagunga Sandnes IL 31:36.0 0 2 166 Alexander Skurve Sandnes IL 31:38.0 0:02.0 3 109 Alf Ante Idland Tornensis Spirit Friidrettsklubb 31:58.0 0:22.0 4 120 Tore Høien Vigrestad 34:18.0 2:42.0 5 16 Richard Kverneland Spirit Friidrettsklubb 34:32.0 2:56.0 6 82 Jan Tore Gjedrem Bjerkreim IL 34:54.0 3:18.0 7 216 Lars Stangeland Veidekke BIL 35:12.0 3:36.0 8 160 Denys Chechelnytskyy Spirit Friidrettsklubb 35:27.0 3:51.0 9 133 Benjamin Zywicki Spirit Friidrettsklubb 35:46.0 4:10.0 10 121 Stian Berrefjord Moi il 35:56.0 4:20.0



