Det er mange tøffe ultraløp rundt omkring i vår store verden, og det er nok vrient å peke på hvilket som er det aller tøffeste. Som regel har hvert løp sine utfordringer. Men at Badwater 135 gjerne omtales som det tøffeste kan man forstå. Løpet er 217 kilometer langt og går fra Badwater Basin, det laveste punktet i Nord-Amerika, 86 meter under havnivå, til Whitney Portal, 2530 meter over havet. Underveis skal løperne forsere tre fjellkjeder, 14600 høydemeter stigning og nær 50 graders varme i Californias Death Valley.

Simen Holvik er Norges eneste deltaker i løpet og har fått en strålende start. Etter 42 miles, drøyt 67 kilometer, leder han løpet, foran Ivan Penalba Lopez fra Spania.



Det er varmt og godt i Death Valley. (Foto: Privat / Simen Holvik)

Strålende andreplass i 2023 - Dramatisk brudd i 2024

Holvik har deltatt to ganger før. I 2023 ble han nummer to og var beste herreløper. I fjor ble det dramatisk. Etter en lovende åpning måtte han gi seg bare 37 kilometer før mål.

- Jeg ble revet med, løp over evne og mistet hodet. Til tross for advarsler fra mitt crew, fortsatte jeg i høy fart og høy puls. Etter 180 kilometer ble jeg svimmel og dehydrert, med klare symptomer på nyresvikt og heteslag. Da valgte vi å bryte, fortalte han etter løpet.

Holvik sier at han aldri gir seg, og at han tar med seg læring og motivasjon fra fjorårets nedtur.



Simen Holvik klar med startnummer 95. (Foto: Privat / Simen Holvik)



Følg løpet LIVE

Du kan følge med på Simen Holvik og de andre løperne via LIVE GPS tracking. Løpet har en makstid på 48 timer. Blir det ny maktdemonstrasjon fra Holvik i år?

