Mannen fra Stavanger som er alenepappa for to jenter på 12 og 14 år etter at kona døde av kreft. Etter dette har han viet mer og mer tid på løping og gjennomført flere ekstreme resultater på de lange distansene.

46-åringen løp 360,976 kilometer og slo med det den tidligere rekorden til Trond Sjåvik på 357,919 kilometer satt på Bislett tilbake i 2015. I tillegg til den norske rekorden vant han selve løpet med god margin. Før start hadde Holvik et utgangspunkt i form av verdensrekorden på 473,495 kilometer som har stått siden 2015. Dessverre for Holvik oppstod det en del trøbbel underveis.

Holvik rapporterer at han slet en del allerede etter 6 timer og han mener at han startet opp i en noe for høy fart, og at det var betong som underlag i runden de løp. De siste 7 timene av løpet stod han av i fare for å pådra seg skader, og ved neste anledning finnes det store muligheter for å passere 400 kilometer i løpet av 48 timer.