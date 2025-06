(Alle foto: Hilde Hagevik Odde / Innlandet Bedriftidrettskrets)

Sindre Buraas tok ledelsen fra start og kom i mål over minuttet foran Ola Korbøl. Øyvind Flobergseter fulgte rett bak. Denne tirsdagen var det flere kjente navn blant deltakerne siden Breaking Marathon Limits-gjengen besøkte Hamar.

Gjengen fra Breaking Marathon Limits her sammen med Ola “Hoka” Korbøl (til høyre) var fornøyde med Hamarkarusellen som oppvarming til show (fra venstre): Nils Ingar Aadne, Andreas Grøgaard, Kristian Ulriksen og Sindre Buraas. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Bak frontfigurene Sindre Buraas kom Kristian Ulriksen og Nils Ingar Aadne inn på henholdsvis 4. og 6. plass. Dermed fikk tirsdagskvelden en morsom vri, og ekstra moro var det at Ulriksen etter løpet entusiastisk meddelte arrangørene at det var Bedriftsidrettens karusell-løp i Tromsø som fikk ham til å starte med løping.

84 karusell-løpere klare utenfor Løtenbygningen på Domkirkeodden. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

På Hamar var det rom for både å gå, jogge og løpe, og 84 blide deltakere fullførte i den flotte traséen inne på friluftsområdet på Domkirkeodden. Da kan arrangører og deltakere glede seg over at den kraftige oppsvingen i deltakelsen fortsetter i Hamarkarusellen med to løp på rad på deltakertoppen, Mjøsparkløpet for 14 dager siden med hele 118 og Oddenløpet med 84 deltakere.

Ivrige deltakere må nå vente i tre uker til neste løp som går på Børstad tirsdag 24. juni. Da kan alle få prøve seg på 25 runder – det vil si 10 000 meter. Fjorårets baneløp var rekordstort med 70 startende i sommervarmen, så det blir garantert mulig å finne seg en rygg for å holde koken på tartanen ved sankthanstider også i år..



Video: Hilde Hagevik Odde

De 10 beste menn:

1 Sindre Buraas BML M30-39 0:12:36 2 Ola Korbøl Hoka M30-39 0:13:45 3 Øyvind Flobergseter Norsk Tipping BIL M30-39 0:13:54 4 Kristian Ulriksen BML M30-39 0:14:09 5 John Anders Rise If Bedriftsidrettslag M30-39 0:14:18 6 Nils Ingar Aadne BML M40-49 0:14:32 7 Ola Jordheim Hemsedal M20-29 0:14:46 8 Kristian Brenni Eidsvoll Verk M20-29 0:14:52 9 Jens Kristian Tosterud Norconsult BIL M30-39 0:14:54 10 Jo Reistad Team Xtep Nordic M50-59 0:15:00

Ti beste kvinner:

1 Marte Ihrstad Hamarløperne K40-49 0:16:29 2 Esther Innselset Hamarløperne K40-49 0:17:31 3 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb K40-49 0:17:33 4 Anna Bårdseng Vang Skiløperforening K20-29 0:18:48 5 Therese Julsrud Hamar K20-29 0:18:58 6 Ellinor Bårdseng Ridabu K20-29 0:20:11 7 Ingrid Robøle Hamar Skiklubb K50-59 0:20:30 8 Anne Grønvold Mjøsski K50-59 0:20:43 9 Cecilie Vestgården Norsk Tipping BIL K30-39 0:20:46 10 Lena Fredriksberg Spenst Ottestad K30-39 0:20:54

Alle resultater

Pål-Erik Langøigjelten er en av karusellens trofaste tidtakere, men også intervjuer og DJ. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Innlandet fylkeskommune bidro som humørfylte løpsverter med heiarop, flagg og bevertning. (Foto: Hilde Hagevik Odde)