Sissel Kamsvåg var den som registrerte flest høydemeter i løpet av måneden med totalt 34.612, mens Ninette Banoun sanket 34.144 høydemeter og endte på andreplass foran Anna Margrethe Tråve med 26.084 høydemeter.

Beste mann ble Magne Eivind Glomnes med 22.377 høydemeter.

Brukte Kondisløpet som mål

Sissel Kamsvåg meldte seg på Kondisløpets høydemetersanking for å ha et mål å trene opp mot i september måned.

– På starten hadde jeg ingen intensjoner om å sanke så utrolig mange høydemeter om dagen. Målet var å ta en treningstur opp på fjellet hver dag, men når man bor i Isfjorden som ligger i Romsdalen og har høye fjell rett ved huset, blir det jo fort endel høydemeter når man først skal ut, sier hun.



På toppen: Det å nyte utsikten når man kommer på toppen er en flott premie i seg selv. Sissel sanket 3200 høydemeter siste dagen i løpet. (Foto: Privat)

Første uka gikk det likevel litt trått med sankingen. Det var mye dårlig vær, og i tillegg var Sissel mye opptatt med jobbing.

– Etter hvert fikk jeg meg noen gode fjellturer hjemme i Isfjorden, og blei da skikkelig gira på å kunne sanke veldig mange høydemeter resten av måneden, sier Sissel som tok de fleste øktene alene.

Hun hadde som fokus å ligge i sone én og to slik at hun skulle klare å holde ut, og unngå smerter og for stor belastning på kroppen.

3500 høydemeter på en dag

Været i Romsdalen er ustabilt, så det var ikke hver dag at hun sanket så mange høydemeter.

– Vi har hatt noen fine dager med sol og nydelig vær, og de dagene fikk jeg da utnyttet veldig godt til sanking av høydemeter. Den beste dagen var en fridag fra jobb, været var supert, og jeg løp min favorittravers over seks fjell og sanket fine 3500 høydemeter, sier Sissel fornøyd.

Hun innrømmer at selv om det ikke var premier til vinnerne, slo konkurranseinstinktet inn den siste dagen, og hun bestemte seg for å prøve å samle så mange høydemeter hun klarte på en dag.

– Tåka lå helt nede på hustaket, det regnet og blåste sidelengs i hele Romsdalen så motivasjonen var helt på bunn. Men da jeg la meg den kvelden med de siste 3200 høydemetrene i boks, følte jeg at jeg hadde avsluttet løpet på best mulig måte. Jeg var glad for at kroppen ikke hadde noen smerter eller skader og var superhappy for at september var over, sier en fornøyd Sissel Kamsvåg.

De 10 beste i Kondisløpets høydemetersanking

Plass Navn Lag Høydemeter 1 Sissel Kamsvåg Team Kondis Isfjorden 34612 2 Ninette Banoun Nordea / Romerike ultraløperklubb 34144 3 Anna Magrethe Tråve Team Kondis 26084 4 Kirste Sandness Team Kondis Engeløya 23837 5 Magne Eivind Glomnes Team Kondis 22367 6 Susanna Niskanen TrailHaNi 17195 7 Louise Skak Team Kondis Ålesund 16862 8 Jan Petter Vad Team Kondis Rauma 16010 9 Inge Værøy Team Kondis 15384 10 Ida Hågensen Team kondis 10672

Disse ble de heldige vinnerne av uttrekkspremier

Premie Giver Vinner Saucony løpesko Saucony Ingunn Monsen Saucony løpesko Saucony Kristin Giske Saucony løpesko Saucony Ole Alexander Opdalshei Saucony løpesko Saucony Simen Skotvedt Saucony løpesko Saucony Jan Petter Vad Saucony løpesko Saucony Kjersti Wroldsen Saucony løpesko Saucony Sofie Melting Haugskott Saucony løpesko Saucony Magnus Rusten Saucony løpesko Saucony Louise Skak Saucony løpesko Saucony Ingvil Huseby Gavekort på Hoka løpesko Hoka Kirste Sandness Gavekort på Hoka løpesko Hoka Norunn Stavø Valgfrie løpesko verdt opptil 2000 kr Mizuno Marit Kirkevold Valgfrie løpesko verdt opptil 2000 kr Mizuno Jan Magne Midtsundstad Valgfrie løpesko verdt opptil 2000 kr Mizuno Lisbet Nordang Valgfrie løpesko verdt opptil 2000 kr Mizuno Linda Bråtveit Valgfrie løpesko verdt opptil 2000 kr Mizuno Katarina Halvorsen Roadline Wind Jacket og RaceX superundertøy Swix Lina Eide Hustvedt Roadline Wind Jacket og RaceX superundertøy Swix Christoffer Hvammen Roadline Wind Jacket og RaceX superundertøy Swix Olav Neerland Roadline Wind Jacket og RaceX superundertøy Swix Oscar Van Der Staal Roadline Wind Jacket og RaceX superundertøy Swix Jan Erlend Innselset Pressio Compression Tights Pressio Frank Skaftun Pressio Compression Tights Pressio Elisabeth Hjeldnes Pressio Compression Tights Pressio Trond Hagen Pressio Compression Tights Pressio Øystein Isaksen Pressio Compression Tights Pressio Solvor Rønning Craft refleksvest med Team Kondis-trykk Teamkondis.no Øystein Isaksen

Vil du være med og sanke kilometer? Da kan kanskje Kondisløpets kilometersanking for 2023 være noe for deg. Det er fortsatt mulig å melde på løpet selv om vi er godt ut i året. Her kan alle som klarer å sanke minst 400 kilometer enten gående/løpende, syklende eller på langrennsski/rulleski, være med i trenkingen av mange flotte premier. Du kan lese mer om løpet og melde på her. Dersom du har en treningsapp eller notater som gjør at du har oversikt over hvor mange kilometer du har tilbakelagt så langt i år, kan du også regsitrere dem i konkurransen.