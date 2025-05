Vi tilbyr løpetrening to ganger om dagen, yoga hver dag og et par styrkeøkter gjennom uka som du kan velge blant. Noen blir med på alt, andre plukker med seg det de synes er mest interessant.

Her kan du se detaljene i treningsprogrammet for uka.

Når du ikke trener, kan du nyte tida på en strandkafe eller ligge ved bassenget.

For avslapping: Det er flotte parkområder i det moderne leilighetskomplekset vi bor i. Her er det flere svømmebasseng, og flott beplantning som gjør det lett å slappe av mellom treningsøktene. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

Dert er fire gode restauranter i Mar de Pulpi som serverer både italiensk pizza og pasta, og gode kjøtt- og fiskeretter. Her er det også egen cocktailbar hvor de selger både iskrem, kaffe og alkohol. Her kan du nyte deilige desserter og parasolldrinker både med og uten alkohol.

Til lunsj anbefaler vi Synøve og Jack sin yndlingsomelett på restauranten som ligger helt nede på stranda. Den står ikke på menyen, men betjeningen lager den gjerne på oppfordring.

Treningene er for alle. Vi har løpetreninger for de fleste fartsgrupper enten du er en erfaren, rask løper, eller du er helt fersk med løping og ikke klarer å løpe særlig langt sammenhengende ennå. Det er bare å melde seg på. Det vil bli utfordringer nok for alle.

Vi planlegger å starte oppholdet med å delta i et lokalt løp:

Distansene 5- og 10-kilometer

Startkontingent på 15 euro (deltakerne betaler selv)

Kontingenten inkluderer T-skjorte

Dette er sosialt og moro.

Her er en oversikt over alle trenerne som skal være med Kondis til Mar de Pulpi i Spania.

*Gjelder Kondismedlemmer som melder på før utgangen av mai