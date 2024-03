I alle de foregående løpene har 3 km vært den foretrukne distansen, men i dag var det 10 km som trakk det lengste strået med hele 27 startende. Det siste løpet ble forøvrig det eneste løpet i vinterkarusellen som ikke hadde vinterforhold. Denne dagen var det bart underlag, gråvær, men glimt av blå himmel. I tillegg var det en noe lei nordøstlig vind.



Resultater

På den korte distansen løp først vinneren en oppvarmingsetappe med et yngre medlem av familien, før han startet på nytt og kom inn på den glimrende tiden 11.58, det var Kåre Aanensen fra MHI.





Kåre Aanensen i følge med Peter Aanensen. (Foto: Ivar Gogstad)



Av damene var det ikke uventet at det ble Mari Melsom Kristensen (145) Søgne IL på 14.32. I tillegg var det god deltakelse i klassen gutter 15 - 16 år og her ble vinneren Matteus H. Enge (102) Vågsbygd Runners med 12.07.





Mari Melsom Kristensen i fint driv. (Foto: Ivar Gogstad)





Matteus H. Enge rett før mål. (Foto: Ivar Gogstad)



På den lange etappen var det ikke uventet Kristiansand løpeklubbs Gabriel Ingebrektsen (069), han var suveren med tiden 32.35, en god tid i følge ham selv, da han ikke fikk hjelp av noen andre i feltet. Her var ikke uventet Randi Dyrkolbotn (092) MHI helt i en egen klasse med tiden 40.47.





Gabriel Ingebrektsen feirer seieren. (Foto: Ivar Gogstad)





Randi Dyrkolbotn snart inne. (Foto: Ivar Gogstad)





Se alle resultater (pdf)