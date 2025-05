SpareBank1 Vartdalsstranda Halvmaraton er eit løp for alle – arrangert av den ideelle organisasjonen Team Joggis. Ble arrangert i dag for 5. gang.

Arrangøren Team Joggis gir alle startkontingentene til Kreftsaken, lokalisert til Vardehuset ved Ålesund Sjukehus. Alle utgifter til arrangementet blir dekt av sponsorer. Også arrangørjobben blir gjort på eksemplarisk vis med oppslutning av de fleste som bor langs Vartdalstranda og opp i dalene. 180 deltakere fullførte en av distansene på tid. Det var også mange i trimklassen.



Det som kan være litt forvirrende i ettertid, er at arrangøren følger regelverket og opererer med 2 resultatlister på halvmaraton, de som deltar på KM og de som ikke er påmeldt KM. Det kan være fordi deltakeren ikke er med i en idrettsklubb tilsluttet NFIF, eller at de ikke var klar over dette da de meldte seg på.



Brannbamsen Bjørnis klar for Mini joggis (barneløpet). Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Sjur Haug i ensom majestet. Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Sjur Haug i ensom majestet med likens Sunnmørsalpar, bak ligger Bergehornet med sine 1024 moh . Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Starten på 10 km. Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Fargerike omgivelser. Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Kristian Nedregård først opp siste bakken på 10 km. Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen





Irene Rødset ledsager Hans Joakim Riise. Foto: Kondis @ / Martin Hauge-Nilsen