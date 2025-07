I fjor ble det innført egen gravelklasse og det er er ungdomsrittet i samme trasé som hoverrittet uten tid og rankering. I år er det også opprettet en egen klasse for de som ønsker elektrisk hjelp for å fosere de knapt 1000 høydemeterne. Sjujsørittet har således et komplett rittilbud om skulle passe alle på to hjul med følgende klasser:

Sjusjørittet

Sjusjørittet CX/Gravel

Sjusjørittet Elsykkel

Sjusjørittet Ungdom (13-16 år)

Barnas Sjusjøritt (6-12 år) Arrangørene var godt fornøyd med en økning fra 130 til 180 deltakere til 10. årsjubileet i 2023. Det ustabile været må nok ta en del av skylda for at Brøttum IL opplevde en nedgang i deltakelsen igjen i fjor til 120 ryttere. Hedda Brenningen Bjørklund fra Lillehammer CK og Tormod Weydahl fra Ottadalen SK er regjernede vinnere, og den lokale vinnere av kvinneklassen kan liste opp mange gode grunner for å delta på Sjusjøritttet: Sjusjørittet er et veldig fint ritt. Det er et ritt med avslappet stemning og lave skuldre, men det er likevel veldig god konkurranse. I og med et at det er fellesstart med både aktive syklister og mosjonister, får jeg testet meg mot gode sykkelryttere.

Sjusjørittet er et fint treningsmål, og her kan alle være med. Det er overkommelig lengde på rittet, og traseen er ikke så krevende teknisk. Det går stort sett på fine grusveier, så jeg mener det er et fint førsteritt om noen har lyst til å prøve seg på et sykkelritt i sommer.

Det er også fint å trene på å sykle i felt med flere syklister for de som har planer om å gjennomføre Birkebeinerrittet. Men det er ikke slik at Sjusjørittet bare er for Birkenentusiaster. Det er et fint treningsmål og et fint sykkelritt i seg selv.

Vi var en gjeng som startet sammen i fjor, og vi hadde satser på at det blir like fint i år - med fine premier, hyggelig servering i teltet etter målgang og god stemning blant deltakere, arrangører og publikum. Les hele intervjuet med Hedda Brenningen Bjørklund på visitsjusjøen.no: PÅMELDING OG DELTAKERLISTE Hedda Brenningen Bjørklund alene mot mål som fjorårets Sjusjøritt-vinner. (Foto: Rolf Bakken)

