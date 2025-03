REISTADLØPET

Lørdag 29. mars går det 46 km lange Reistadløpet, sesongens 13. arrangement og en av seriens mest krevende løyper.

Det 46 kilometer lange langdistanseløpet starter i Setermoen, i Bardu kommune, og går gjennom arktiske landskap og fjelltopper før det kommer til mål i Bardufoss i Målselv kommune. På veien må man opp en del utfordrende motbakker, men naturen er fantastisk.

I motsetning til de øvrige Ski Classics-rennene bruker skiløperne her stort sett festesmurning nettopp på grunn av de harde motbakkene. Det vil si: inntil i fjor. Da vant Johan Hoel Reistadløpet som den første i løpets historie på blanke ski.

Løypeprofil Reistadløpet.

SUMMIT 2 SENJA

Det 60 kilometer lange rennet starter i Bardufoss og ender på Finnsnes, og går gjennom fantastiske landskap. Summit 2 Senja er et løp fra fjell til fjord, som involverer ytterligere to kommuner, Sørreisa og Senja.

Summit 2 Senja-løpet har sitt utspring i Reistadløpets motto: «Utvikle skisporten i regionen». Dette er et samarbeidsprosjekt med formål å etablere en unik infrastruktur for ski og folkehelse, med et hovednett på 100km skiløyper mellom Finnsnes og Setermoen.

I 2025 vil Summit 2 Senja være et løp for PRO-løpere og inntil 250 deltakere som har kvalifisert seg gjennom deltagelse i andre Ski Classics Pro Tour eller Challenger-arrangementer.

Løypeprofil Summit 2 Senja.

NRK1 sender fra begge løpene:

Reistadløpet fra klokken 9:50 til 12:35 på lørdag 29. mars

Summit 2 Senja fra klokken 8:20 til 11:45 på søndag 30. mars

Les mer på SkiClassics

Astrid Øyre Slind heies frem. (Foto: Manzoni/NordicFocus)

Sammenlagtstilling Ski Classics

Kvinner:

Rank Athlete Country Pro Team Points 1 Anikken Gjerde Alnæs NOR Team Engcon 3660 2 Emilie Fleten NOR Team Ramudden 3579 3 Stina Nilsson SWE Team Ragde Charge 3030 4 Jenny Larsson SWE Lager 157 Ski Team 2925 5 Silje Øyre Slind NOR Team Aker Dæhlie 2795 6 Louise Lindström SWE Team Eksjöhus 2573 7 Hanna Lodin SWE Team Engcon 2460 8 Karolina Hedenström SWE Lager 157 Ski Team 2333 9 Hedda Bångman SWE eD system Vltava Fund Team 2240 10 Julie Kvale Støstad NOR Team Ramudden 2149 11 Guro Jordheim NOR Team Aker Dæhlie 2113 12 Tereza Hujerová CZE Team Robinson Trentino 1592 13 Sandra Schützová CZE Team Kaffebryggeriet DRIV 1496 14 Hanna Sandholt Hansen NOR Team Næringsbanken Stora Enso 1446 14 Linnea Johansson SWE Lager 157 Ski Team 1446 16 Sofie Elebro Lind SWE Team Eksjöhus 1386 17 Hilda Löf SWE Ski Team Göhlins 1351 18 Kati Roivas FIN Team Eksjöhus 1348 19 Anja Stolpe SWE Exsitec Ski Team 1340 20 Michaela Patscheider ITA Team Robinson Trentino 1265 21 Oda Nerdrum NOR Team Robinson Trentino 1263 22 Ida Palmberg SWE Team Ramudden 1232 23 Julia Angelsiöö SWE Ski Team Göhlins 1225 24 Sofia Lindberg SWE Team Edux 1195 25 Hanna Fine FRA eD system Vltava Fund Team 1193 26 Anna-Marie Hejná CZE eD system Vltava Fund Team 926 27 Amelie Suiffet FRA Team Nordic Expérience 900 28 Thea Snortheimsmoen NOR Team Næringsbanken Stora Enso 842 29 Laurie Flochon Joly FRA Team Nordic Expérience 813 30 Karen Amalie Nordseth NOR Sjusjøen Ski Team 812 31 Katerina Paul AUS TEAM BSV IBEX 783 32 Malin Börjesjö SWE Team Internorm Trentino GSG 741 33 Madelene Nord SWE Bruse Sauerland Ski Team 709 34 Karolína Grohová CZE eD system Vltava Fund Team 683 35 Noëlie Maurin FRA TEAM BSV IBEX 674 36 Alexandra Nilsson SWE Team Synnfjell 674 37 Léonie Harivel FRA Team Nordic Expérience 654 38 Emma Ivarsson SWE Team Futura Trentino GTE Elettrica 638 39 Astrid Arnesen NOR NTNUI Ski Team 620 40 Ingeborg Kristensen Hoftun NOR Danish Ski Maraton Team 611 41 Hanne Skulbru NOR Team Rustad IL Oslo 577 42 Anna Schmidhofer AUT Team Internorm Trentino GSG 574 43 Fanny Marie Møller Endresen NOR Team Kaffebryggeriet DRIV 558 44 Marie Renée Sørum Gangsø NOR Team Næringsbanken Stora Enso 553 45 Margaux Gaillard FRA i3 Ski Team 548 46 Moa Hansson SWE Ski Team Göhlins 548 47 Camilla Brørs NOR NTNUI Ski Team 547 48 Martine Grøttum Engen NOR NTNUI Ski Team 546 49 Amanda Nyfors FIN Team Mäenpää 535 50 Anni Huovinen FIN Team Mäenpää 486 51 Maren Åberg NOR Sjusjøen Ski Team 480 52 Nicole Tröger GER Ski-Willy Marathon Team Austria 452 53 Maren Engeskaug Nielsen NOR Team Kaffebryggeriet DRIV 421 54 Magni Smedås NOR Team Eksjöhus 420 55 Luisa Griessbaum GER Ski-Willy Marathon Team Austria 414 56 Aud Øyen Halås NOR NTNUI Ski Team 412 57 Heli Heiskanen FIN Team Internorm Trentino GSG 412 58 Caroline Olsson SWE Bruse Sauerland Ski Team 404 59 Silva Kemppi FIN Team Mäenpää 404 60 Maja Stefansson SWE Team Futura Trentino GTE Elettrica 356 61 Nicole Donzallaz SUI Ski-Willy Marathon Team Austria 343 62 Maja Heikki SWE Team GS8 322 63 Karoline Næss NOR Team Rustad IL Oslo 300 64 Cecil Kümpel GER Ski-Willy Marathon Team Austria 288 65 Masako Ishida JPN Team Futura Trentino GTE Elettrica 283 66 Sara Carlstein SWE Team GS8 275 67 Karen Marie Håkonsen NOR Sjusjøen Ski Team 255 68 Niina Virtanen FIN Danish Ski Maraton Team 253 69 Maja Årebäck SWE Team Edux 241 70 Thea Nordin SWE Team Eksjöhus 238 71 Wilma Lax FIN Team Edux 226 72 Jenny Ramstedt SWE Bruse Sauerland Ski Team 224 73 Madelene Melin SWE Danish Ski Maraton Team 224 74 Sigrid Bye NOR Team Andiamo 199 75 Maiken Min Midtskogen NOR Bruse Sauerland Ski Team 194 76 Ella Olsson SWE Exsitec Ski Team 169 77 Tova Andersson SWE Team Ramudden 148 78 Oona Kettunen FIN Team Futura Trentino GTE Elettrica 147 79 Sandra Vestly Sirevåg NOR Team Andiamo 146 80 Ebba Johansson SWE Danish Ski Maraton Team 145 81 Maja Majbäck SWE Exsitec Ski Team 130 82 Laura Stichling GER eD system Vltava Fund Team 124 83 Marlies Nipius NED xc-ski.de A|N Skimarathon Team 119 84 Melina Schöttes GER xc-ski.de A|N Skimarathon Team 113 85 Anna Jönsson Haag SWE Team Kaffebryggeriet DRIV 107 85 Ingrid Bergene Aabrekk NOR Team Kaffebryggeriet DRIV 107 87 Manuela Deigentesch GER xc-ski.de A|N Skimarathon Team 105 88 Maya Desseux FRA i3 Ski Team 92 89 Isabella Vianello ITA Team Synnfjell 74 90 Emelie Olsson SWE Team GS8 70 91 Hanna Riedl GER Ski-Willy Marathon Team Austria 62 92 Matilda Bandefur SWE Team GS8 52 93 Marta Cester ESP Team Coop 49 94 Franziska Müller GER TEAM BSV IBEX 46 95 Emmi Nyberg SWE Team Ramudden 45 96 Elin Törnqvist SWE Exsitec Ski Team 38 97 Mie Sørensen NOR NTNUI Ski Team 23 98 Karin Weltert SUI xc-ski.de A|N Skimarathon Team 23 99 Hedda Nerdrum NOR Team Andiamo 22 100 Sasja Hendriksen Joelsen DEN Danish Ski Maraton Team 18 101 Katrine Seim NOR Team Burger King Northug 11 102 Guro Sterud Stutlien NOR Team Synnfjell 2 103 Lisbeth Nordengen NOR Team Synnfjell 1 103 Kamilla Lukkari NOR Team Burger King Northug 1

Menn: