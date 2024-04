Det 100 km lange rennet fra Mosetertoppen vil bli en utfordring i seg selv. I tillegg benyttes en annen poengberegning for Grand Finale i Janteloppet enn i andre Pro Tour-arrangementer, og det er siste sjanse for lagene å sikre seg en plassering blant de 25 beste i Pro Team-konkurransen.

Petter Northug står bak Janteloppet som er et konsept som har eksistert i noen år. I år tar virkelig Janteloppet et steg opp ved å bli med i Ski Classics og i tillegg blir den etterlengtede sesongfinalen med en 100 km lang rundløype med hele 1730 meters stigning. Janteloppet 20K i fristil for mosjonistene som har hatt start og mål på Pellestova, vil i år ha start på Mosetertoppen og målgang på Gaiastova mens Ski Classics-rennet pågår.

Kvalifiseringskriterier

Ski Classics Grand Finale i Janteloppet er åpent for Pro Tour-utøvere og et begrenset antall mosjonister. For å få startplass i 100 km-løpet, må løperne ha en SC-rangering blant topp 1000

eller fullført et Pro Tour-arrangement inneværende sesong innenfor vinnertiden pluss 50 % eller to Challenger-arrangement innenfor vinnertiden pluss 50 % (for hvert kjønn).

Petter Northug med startnummer SJEF i sitt eget renn i fjor. Her foran Simen Engevik og en av årets kometer Petter Myhr. (Foto: Stein Arne Negård)

Egen Grand Finale-tabell

Det er en annen poengfordeling i sesongens siste arrangement der vinneren får 200 poeng som i de andre Ski Classics-rennene (med unntak av de fire Grand Classics Marcialonga, Jizerská, Vasaloppet og Birkebeinerrennet), men de neste på resultatlista får 199, 198, 197 poeng osv. ned til plass nr. 100 som får 100 poeng. I tillegg får hver utøver som krysser målstreken 100 poeng. I andre Pro Tour-arrangementer er poengforskjellen mye større. F.eks. får 5. og 10. plass i andre 200-poengs renn henholdsvis 120 og 85 poeng. I Grand Finale får løperne med henholdsvis 196 og 191 poeng.

Mer om poengsystemet

I løpet av de 100 kilometerne vil det også bli delt ut sprint- og lagsprintpoeng etter 23 og 46 km. Løypa går i fire runder hvor de tre første er på 23,5 km og den siste og klart tøffeste på 30 km vil bli en siste siste kraftanstrengelse for løperne før banketten.

- Vi ønsker en Grand Finale som fokuserer mer på lagkonkurransen enn individuelle prestasjoner. Ambisjonen er at Janteloppet skal føles mer som den siste etappen i Tour de France, men likvel en spesiell begivenhet som er viktig å vinne, sier David Nilsson, direktør for Ski Classics.

Mens Emilie Fleten allerede er årets sammenlagtvinner, trenger Johan Hoel bare å fullføre Janteloppet for sikre seg den gjeve tittelen og den gule trøya på herresiden. Kati Roivas og Magni Smedås har også sikret 2. og 3. plassen, mens bare to poeng skiller Thomas Ødegaarden og Andreas Nygaard som nr. 2. og 3 blant herrene.

Også de andre trøyekonkurranse er avgjort med Emilie Fleten som vinner av både sprint- og klatrekonkurransen, og brødrene Amund og Johan Hoel som vinnere av henholdsvis den grønne sprint- og rødbrune klatrerøya. Også ungdomstrøyene er allerede reservert til Karolina Hedenström og Thomas Ødegaarden.

Pro Team-konkurranse

De 25 beste profflagene i Pro Team-konkurransen er sikret automatisk profflisens til neste vinters Ski Classics. Lagene mellom 26. og 35. plass må søke om ny lisens for sesong XVI. For de lagene utenfor topp 25 er derfor Janteloppet en sjanse til å mobilisere for å sikre seg lisens for neste sesong. Her er topp 10 i lagkonkurransen før årets finale:

Komplette sammenlagtstillinger før Janteloppet

Grand Finale-konseptet

Ski Classics introduserte Grand Finale-konseptet for å avslutte sesongen med et enestående arrangement uten sidestykke.

- Grand Finale-konseptet har som mål å skape en spennende og spektakulær avslutning på sesongen. For Janteloppet innebærer det en rundløype med ulike spurter og andre elementer som gjør arrangementet til et fengslende show mer enn et tradisjonelt skirenn, forklarer David Nilsson og legger til:

- Inspirasjonen til dette konseptet er hentet fra den ikoniske finishen på Champs-Élysées i Tour de France, som tillegger til et lignende nivå av skuespill og storhet."

Janteloppet – løypekart & profil

Ski Classics nettsider

Janteloppets nettsider