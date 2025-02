Ski Classics Pro Tour sesong XVI fortsetter denne helgen med Grönklitt Criterium 61 lørdag 15. februar og Grönklitt ITT søndag 16. februar 2025.

Grönklitt Criterium 61

Lørdagens Grönklitt Criterium 61 er det 8. rennet for sesongen og går som en tradisjonell fellesstart over 61 km i Orsa. I Grönklitt Criterium 61 vil løperne møte en løype i typiske svenske skoger nær små innsjøer og vakkert landskap kun 30 km nord for det legendariske målet i Vasaloppet som vente rom 14 dager.

FAKTA:

Dato: lørdag 15. februar 2025

Sted: Orsa Grönklitt, Sverige

Distanse: 61 km

Starttid: Menn 9:30 CET / Kvinner 9:35 CET

Spurtpris: Böllingsprinten 11 km

Klatrepris: Toppstugan 28 km

Total stigning: 706 m

Rennets nettside

Sending på NRK1 fra kl 09.25

Grönklitt ITT

Det blir mer action i de svenske skoger med sesongens 9. etappe søndag 16. februar med Grönklitt ITT, et 13 km langt renn med intervallstart. Et helt nytt momenet i dette ITT-arrangementet er at spurtpoengene er basert på den raskeste tiden fra start til sprintpunktet, og klatrepoengene er basert på den raskeste tiden fra sprint-punktet til klatrepunktet.

FAKTA:

Dato: søndag 16. februar 2025

Sted: Orsa Grönklitt, Sverige

Distanse: 13 km

Starttid: Kvinner fra kl. 8:00 CET / Menn fra kl. 9:00 CET

Spurtpris: Böllingsprinten 3,5 km

Klatrepris: Toppstugan 10 km

Total stigning: 284m

Rennets nettside

Sending på NRK1 fra kl 07:55

Resterende renn i Ski Classics 2024/2025:

Event 8: Lørdag 15. februar – Grönklitt Criterium 61 – Orsa Grönklitt, Sverige, 61 km

Event 9: Søndag 16. februar – Grönklitt ITT – Orsa Grönklitt, Sverige, 13 km

Event 10: Søndag 2. mars – Vasaloppet – Sälen-Mora, Sverige, 90 km

Event 11: Lørdag 15. mars – Birkebeinerrennet – Rena-Lillehammer, Norge, 54km

Event 12: Lørdag 22. mars – Marcialonga Bodø – Bodø, Norge, 50 km

Event 13: Lørdag 29. mars – Reistadløpet – Setermoen-Bardufoss, Norge, 46km

Event 14: Søndag 30. mars – Grand Finale Summit 2 Senja – Bardufoss-Finnsnes, Norge, 60 km

