Skiløper Margrethe Bergane vant gratisløpet Knivåsen Rundt
Margrethe Bergane ble 3000 kroner og en dose kondisjon rikere da hun vant det 3,4 km lange Kniveåsen Rundt lørdag 16. august. Stian Bergstå var raskest av gutta.
Været var på sitt aller beste, og den lange bakken var minst like bratt som den bruker å være: Nesten 160 høydemeter på 1 km. For de som har slarkete knær er det heldigvis litt mindre bratt nedover, og den siste småkuperte kilometeren er en festreise om en ikke allerede har brent opp kruttet.
Margrethe Bergane gjorde unna de 3,4 kilometerne på 14.52 og vant med neste 2 minutters margin. Det var landslagsløperen i langrenn godt fornøyd med:
– Ja, det ble en fin opplevelse og ei god treningsøkt. Tror jeg var 4 sekunder bak fjorårstida, og det får vi si er innafor feilmarginen, fortalte hun til Kondis etter at bok og pengepremie var overlevert fra de rause arrangørgutta som ikke lar premieringa være omvendt proporsjonal med startkontingenten – om det går an å si det når startkontingenten står i null.
Herreklassen ble vunnet av Stian Bergstå som brukte 14.15 og var en av tre menn som løp fortere enn Margrethe Bergane. Løyperekorden for menn er på 12.47 og tilhører Henrik Laukli, mens Ingunn Opsal-Hersleth har kvinnerekorden på 14.21.
I alt fullførte 44 menn og 14 kvinner i konkurranseklassen. I tillegg løp 22 på idealtid, og 31 unger under 13 år fullførte også hele den krevende runden. Det skulle bli 111 løpere til sammen, noe Jonas Langeteig i arrangørstaben syntes var gledelig.
– Vi har hatt fin økning i deltakelsen, men det viktigste for oss er uansett at det skal være et lavterskeløp. Alle skal kunne være med, og det er derfor også at vi lar det være gratis, fortalte Jonas etter at premieutdelinga var unnagjort. Da hadde det blitt delt ut premie til de tre best kvinner og menn samt til de tre som var nærmest idealtida i trimklassen. Alle ungene fikk også medalje og premie fra lokale bidragsytere.
Jonas Langeteig arrangerer sammen med sine to brødre og deres far som ruller John Deeren inn på premieutdelingssletta. Om kvelden er det konsert, så til sammen blir det en skikkelig fin festdag for beboerne i Kniveåsen. For løperne ble det finfin kniving, først og fremst med seg sjøl og lysten til å legge inn en pause der bakken er på det bratteste. Det slo meg at det var den mange steder.