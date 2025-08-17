Været var på sitt aller beste, og den lange bakken var minst like bratt som den bruker å være: Nesten 160 høydemeter på 1 km. For de som har slarkete knær er det heldigvis litt mindre bratt nedover, og den siste småkuperte kilometeren er en festreise om en ikke allerede har brent opp kruttet.

Margrethe Bergane gjorde unna de 3,4 kilometerne på 14.52 og vant med neste 2 minutters margin. Det var landslagsløperen i langrenn godt fornøyd med:

– Ja, det ble en fin opplevelse og ei god treningsøkt. Tror jeg var 4 sekunder bak fjorårstida, og det får vi si er innafor feilmarginen, fortalte hun til Kondis etter at bok og pengepremie var overlevert fra de rause arrangørgutta som ikke lar premieringa være omvendt proporsjonal med startkontingenten – om det går an å si det når startkontingenten står i null.

Herreklassen ble vunnet av Stian Bergstå som brukte 14.15 og var en av tre menn som løp fortere enn Margrethe Bergane. Løyperekorden for menn er på 12.47 og tilhører Henrik Laukli, mens Ingunn Opsal-Hersleth har kvinnerekorden på 14.21.

I alt fullførte 44 menn og 14 kvinner i konkurranseklassen. I tillegg løp 22 på idealtid, og 31 unger under 13 år fullførte også hele den krevende runden. Det skulle bli 111 løpere til sammen, noe Jonas Langeteig i arrangørstaben syntes var gledelig.

– Vi har hatt fin økning i deltakelsen, men det viktigste for oss er uansett at det skal være et lavterskeløp. Alle skal kunne være med, og det er derfor også at vi lar det være gratis, fortalte Jonas etter at premieutdelinga var unnagjort. Da hadde det blitt delt ut premie til de tre best kvinner og menn samt til de tre som var nærmest idealtida i trimklassen. Alle ungene fikk også medalje og premie fra lokale bidragsytere.

Jonas Langeteig arrangerer sammen med sine to brødre og deres far som ruller John Deeren inn på premieutdelingssletta. Om kvelden er det konsert, så til sammen blir det en skikkelig fin festdag for beboerne i Kniveåsen. For løperne ble det finfin kniving, først og fremst med seg sjøl og lysten til å legge inn en pause der bakken er på det bratteste. Det slo meg at det var den mange steder.

Margrethe Bergane får litt drahjelp av Marios Zere som ble nummer to i herreklassen. (Foto: Simen Langeteig)

Et sted der fram venter dagens store mål. (Foto: Simen Langeteig)

Margrethe Bergane vant foran Vienna Skinnes og Katrine Rolid. (Foto: Runar Gilberg)

Even Eriksrud som til slutt ble nummer tre, har tatt teten i herreklassen med vinner Stian Bergstå hakk i hæl. (Foto: Simen Langeteig)

Lenger bak kommer løperne i ei lang rekke. De fleste er ikke langt unna makspuls sjøl om de går. (Foto: Simen Langeteig)

Førstepremien gikk til Stian Bergstå, andrepremien til Marios Zere og tredjepremien til Even Eriksrud. (Foto: Runar Gilberg)

Den idylliske kjerrevegen inviterer til leik og fart. (Foto: Simen Langeteig)

Det vanka både medalje og anna premie til alle ungene som deltok. (Foto: Runar Gilberg)