I Skjeberg sør for Sarpsborg er det anlagt en ny bane for terrengsykling, Skjeberg CK MTB-park. Her er det anlagt stier og grusveier i terrenget for å tilrettelegge for sykling av type MTB, altså terrengsykling. Det er en stor og gjennomarbeidet løype som nå står klar for sykkelinteresserte barn, ungdom og voksne.

Nå blir det markering av at anlegget er ferdig, med en åpningsfest den 20. september. Det blir et showritt med inviterte elitesyklister, med pengepremier.

Lars-Christian Strålsund i Skjeberg CK forteller at Skjeberg CK MTB Park vil bli et tilbud til flere ulike brukere:

– Rundbanen er tenkt skal bli en del av Norgescupen på sikt, men i første omgang er det et gratis tilbud for barn og unge til å komme seg ut og teste sykling.

– Skjeberg CK ønsker å takke alle som har lagt ned masse tid med dugnadsarbeid til opparbeidelse av MTB-parken, sier Lars-Christian Strålsund.

