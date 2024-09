Pressemelding:

Skjervøy 20:1000 går for fjerde gang av stabelen 14. september. Løypa tar deltakerne med på en 20 km lang og 1000 høydemeters spektakulær reise rundt mesteparten av øya. Løpet har fanget interessen til både lokale og tilreisende, konkurrenter og mosjonister. Med 450 påmeldte så langt og et hundretalls barn, forventes en ny stor løpsfest i hjertet av Troms. Et 50-talls frivillige og stor lokal forankring legger i disse dager siste hånd på verket for en optimal løpsdag. Næringsliv, publikum og arrangører er klare!

Skjervøy 20:1000 skiller seg ut som et unikt arrangement, med en kombinasjon av storslagen natur og en nærhet til sentrum som sjelden oppleves i fjelløp. I tillegg deltar store deler av befolkningen selv, enten som frivillige, løpere og ikke minst som publikum.

Det er gledelig å kunne skape et arrangement som favner både topp og bredde, unge og eldre, om du har som mål å fullføre eller slå naboen - Skjervøy 20:1000 passer for alle. Ekstra gledelig er det at vi også har et tilbud til de aller yngste og med det har vi deltagere fra 0-80 år. Lokalbefolkning som lager «Kollenstemning» på eget initiativ er et ekstra krydder i løpet.

Kan maratonmann tukte Haugsnes?

Med mange sterke navn i startfeltet er det duket for kamp om de gjeveste plassene. Pierra Tobiassen fra Tana tok pallplass under Oslo maraton i fjor – kapasiteten burde det ikke stå på. Den meldes om hard trening fra flere hold med målsetninger om tider rundt 1:40. Vi tror det blir tett i toppen. I dameklassen stiller alle tidligere vinnere på start – Hanne Ellingsen må finne seg i favorittstempel, som vinner de to siste årene. Men det skal løpes først. Skal vi spå en duell med førsteårsvinner (og evigunge) Silje Hansen fra Nordreisa?



1 K – 100% (barneløp 0-10 år)

Skjervøy er klare for løpsfest for store og små!

For mer informasjon om påmelding, løypekart og arrangementet generelt, besøk www.201000.no, - eller våre kanaler på Facebook eller Instagram.

Kontaktpersoner:

Odin Svisdal, 92601089

Øystein Skallebø, 97083035

(Foto: Linda Merethe Åsli photography)

Heiagjengen.