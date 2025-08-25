Høgåsen Rundt ble første gang arrangert i 1980. Løypa går på grusveger og godt ryddende skogstier. Løypa passerer fraflyttede koier og nedlagte setervoller med en høydeforskjell på 300 m på den lengste løypa.

Kun 13 deltakere stilte til start på de tre alternative distansene, 4,7 km, 11 km og 17 km. I fjor var været en plausibel årsak til ikke å stille, og for to år siden tvang store nedbørsmengder Oppstad IL til å avlyse løpet helt.

Arrangøren har derfor lov å være skuffet over deltakelsen i det fine høstværet etter uker med forberedelser av løypa og annen tilrettelegging for å få i stand arrangementet, men er selvfølgelig takknemlige for de som valgte å bruke noen timer i Odalskogen denne søndagen.

Oppstad IL fikk bare positive tilbakemeldinger fra de som deltok på at løypa var meget bra ryddet og merket, og flere av deltakerne mente at Høgåsen Rundt er et av veldig få skikkelige terrengløp som fortsatt eksisterer i distriktet. At løypa går hele13,5 km i terrenget krever mye forarbeid slik at det for fortsettelsen av løpet fortjener mange flere deltakere.

Størken ryddet sti på løypas høyeste punkt, 422 moh. (Foto: arrangøren)

17 km menn: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 33 John Anders Mohn Gaustad Oppstad IL Menn 17 år og eldre 1:26:00 2 29 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag Menn 17 år og eldre 1:35:11 3 34 Marcus Klokkerud Oppstad IL Menn 17 år og eldre 1:44:46 4 30 Roar Berg Galterud IF Menn 17 år og eldre 1:56:48 17 km kvinner: 1 28 Cathrine Andersen Odal Skiklubb Kvinner 17 år og eldre 1:34:05 2 35 Lisa Blunck Kongsvinger Kvinner 17 år og eldre 1:49:00 3 32 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL Kvinner 17 år og eldre 1:54:24 11 km menn: 1 31 Olav Juliussen Hamarpost BIL Menn 17 år og eldre 1:27:32 Trim: 107 Sonja Bjørklund Skarnes Trim 0:00:00 109 Elin Merete Gaustad Oppstad IL Trim 0:00:00 106 Randi Gaustad Oppstad IL Trim 0:00:00 108 Maja Håkenstad Trim 0:00:00 110 Øystein Sanderud Oppstad IL Trim 0:00:00