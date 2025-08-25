Skuffende deltakelse i Høgåsen Rundt på Oppstad
Høgåsen Rundt på Oppstad i Sør-Odal ble i år velsignet med flott løpevær, men likevel var det bare 8 aktive løpere og 5 trimmere som brukte søndagen til å teste seg selv i de kuperte løypene eller ta en av de tre løypene som en tur.
Høgåsen Rundt ble første gang arrangert i 1980. Løypa går på grusveger og godt ryddende skogstier. Løypa passerer fraflyttede koier og nedlagte setervoller med en høydeforskjell på 300 m på den lengste løypa.
Kun 13 deltakere stilte til start på de tre alternative distansene, 4,7 km, 11 km og 17 km. I fjor var været en plausibel årsak til ikke å stille, og for to år siden tvang store nedbørsmengder Oppstad IL til å avlyse løpet helt.
Arrangøren har derfor lov å være skuffet over deltakelsen i det fine høstværet etter uker med forberedelser av løypa og annen tilrettelegging for å få i stand arrangementet, men er selvfølgelig takknemlige for de som valgte å bruke noen timer i Odalskogen denne søndagen.
Oppstad IL fikk bare positive tilbakemeldinger fra de som deltok på at løypa var meget bra ryddet og merket, og flere av deltakerne mente at Høgåsen Rundt er et av veldig få skikkelige terrengløp som fortsatt eksisterer i distriktet. At løypa går hele13,5 km i terrenget krever mye forarbeid slik at det for fortsettelsen av løpet fortjener mange flere deltakere.
17 km menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|33
|John Anders Mohn Gaustad
|Oppstad IL
|Menn 17 år og eldre
|1:26:00
|2
|29
|Rune Holmen
|Halmsås og Omegn Skilag
|Menn 17 år og eldre
|1:35:11
|3
|34
|Marcus Klokkerud
|Oppstad IL
|Menn 17 år og eldre
|1:44:46
|4
|30
|Roar Berg
|Galterud IF
|Menn 17 år og eldre
|1:56:48
17 km kvinner:
|1
|28
|Cathrine Andersen
|Odal Skiklubb
|Kvinner 17 år og eldre
|1:34:05
|2
|35
|Lisa Blunck
|Kongsvinger
|Kvinner 17 år og eldre
|1:49:00
|3
|32
|Kjersti Væge
|Kyrksæterøra IL
|Kvinner 17 år og eldre
|1:54:24
11 km menn:
|1
|31
|Olav Juliussen
|Hamarpost BIL
|Menn 17 år og eldre
|1:27:32
Trim:
|107
|Sonja Bjørklund
|Skarnes
|Trim
|0:00:00
|109
|Elin Merete Gaustad
|Oppstad IL
|Trim
|0:00:00
|106
|Randi Gaustad
|Oppstad IL
|Trim
|0:00:00
|108
|Maja Håkenstad
|Trim
|0:00:00
|110
|Øystein Sanderud
|Oppstad IL
|Trim
|0:00:00
Oppstad ILs facebookside
Oppstad ILs nettsider
Samleside for Høgåsen Rundt på kondis.no