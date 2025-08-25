Høgåsen Rundt ble første gang arrangert i 1980. Løypa går på grusveger og godt ryddende skogstier. Løypa passerer fraflyttede koier og nedlagte setervoller med en høydeforskjell på 300 m på den lengste løypa. 

Kun 13 deltakere stilte til start på de tre alternative distansene, 4,7 km, 11 km og 17 km. I fjor var været en plausibel årsak til ikke å stille, og for to år siden tvang store nedbørsmengder Oppstad IL til å avlyse løpet helt.

Arrangøren har derfor lov å være skuffet over deltakelsen i det fine høstværet etter uker med forberedelser av løypa og annen tilrettelegging for å få i stand arrangementet, men er selvfølgelig takknemlige for de som valgte å bruke noen timer i Odalskogen denne søndagen. 

Oppstad IL fikk bare positive tilbakemeldinger fra de som deltok på at løypa var meget bra ryddet og merket, og flere av deltakerne mente at Høgåsen Rundt er et av veldig få skikkelige terrengløp som fortsatt eksisterer i distriktet. At løypa går hele13,5 km i terrenget krever mye forarbeid slik at det for fortsettelsen av løpet fortjener mange flere deltakere.

Størken ryddet  sti på løypas høyeste punkt, 422 moh. (Foto: arrangøren)

17 km menn:

PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
133John Anders Mohn GaustadOppstad ILMenn 17 år og eldre1:26:00
229Rune HolmenHalmsås og Omegn SkilagMenn 17 år og eldre1:35:11
334Marcus KlokkerudOppstad ILMenn 17 år og eldre1:44:46
430Roar BergGalterud IFMenn 17 år og eldre1:56:48
      

17 km kvinner:

128Cathrine AndersenOdal SkiklubbKvinner 17 år og eldre1:34:05
235Lisa BlunckKongsvingerKvinner 17 år og eldre1:49:00
332Kjersti VægeKyrksæterøra ILKvinner 17 år og eldre1:54:24
      

11 km menn:

131Olav JuliussenHamarpost BILMenn 17 år og eldre1:27:32
      

Trim:

 107Sonja BjørklundSkarnesTrim0:00:00
 109Elin Merete GaustadOppstad ILTrim0:00:00
 106Randi GaustadOppstad ILTrim0:00:00
 108Maja Håkenstad Trim0:00:00
 110Øystein SanderudOppstad ILTrim0:00:00

Oppstad ILs facebookside
Oppstad ILs nettsider
Samleside for Høgåsen Rundt på kondis.no