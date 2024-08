Verdensmesterskapet startet tirsdag 27. august og avsluttes lørdag 31. august. Nå har vi altså kommet midt i mesterskapet, og det nærmer seg kvartfinaler og finaler på flere øvelser. Her kan du lese hva som er status for de norske løperne så langt.

Det er disse ungdommene som representerer Norge på løpsdistansene fra 800 meter og oppover:

Gutter:

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL, 800 meter og 1500 meter.

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL, 1500 meter og 3000 meter.

Johannes Sandvik Bø, Stord IL, 1500 meter og 3000 meter hinder.

Kristian Bråten Børve, Ull/Kisa IL, 3000 meter og 5000 meter.

Jenter:

Malin Hoelsveen, Raufoss IL Friidrett, 800 meter, 1500 meter, mixed stafett* og 4x400 meter stafett.

Marte Hovland, Vik IL, 800 meter og 1500 meter.

Andrea Vie Nygård, IL Norna-Salhus, 1500 meter og 3000 meter.

Peru ligger i en tidssone som er 7 timer etter Norge, så mange øvelser går sent på kveld/natt.

800 meter

Håkon Moe Berg stod oppført på 800 meter, men han har valgt å ikke delta der, og konsentrere seg om 1500 meter.

Her er Malin Hoelsveen vårt alle sterkeste kort. I sommer viste hun sterke takter da hun forbedret sin egen norske U20- og U23-rekord på 800 meter. Hun er tredje beste norske 800-meterløper gjennom alle tider uavhengig av alder.

Marte Hovland er også en veldig god 800-meterløper som var regnet for å ha en god sjanse til å komme videre fra de innledende heatene.

Status nå er at Malin Hoelsveen har tatt seg greit videre fra forsøksheatet, mens Marte Hovland røk ut med minst mulig margin, to tiendels sekund.

Dette skjer videre:

Malin Hoelsveen skal løpe semifinale på 800 meter i kveld, klokken 22:58 norsk tid. Det er tre heat som skal konkurrere om finaleplassene. De to beste fra hvert heat pluss de to raskeste tidene går videre. I heatet til Malin har hun nest beste personlige bestetid, 2:01, bare kenyanske Sara Moraa har løpt raskere. Av de andre i dette heatet er den beste persen på 2:03, så Malin Hoelsveen bør ha gode sjanser til en finaleplass hvis hun lykkes med løpet sitt.



Malin Hoelsveen tok seg komfortabelt til semifinalen på 800 meter. Vi kan egentlig forvente at hun kommer seg like greit til finalen. Og kanskje en medalje? (Foto: Einar Børve)

1500 meter

Andreas Fjeld Halvorsen og Håkon Moe Berg har løpt kvalifisering og tatt seg videre til finalen. Denne går natt til mandag klokken 1:05.

På startlisten til finalen ser vi at det kun er to løpere som har bedre personlige bestetider en våre to norske håp, så her bør medaljene være innen rekkevidde hvis Andreas og Håkon lykkes med det taktiske opplegget.

Blant jentene har Marte Hovland klart å kvalifisere seg til finalen, mens Andrea Vie Nygård røk ut i forsøksheatet.

Finalen starter natt til søndag, ved midnatt. I startfeltet her er det flere løpere som har langt sterkere personlige bestetider enn Marte Hovland, så det er neppe realistisk å forvente en medalje til Marte. Men på 1500 meter skal man jo lykkes med det taktiske, så dette blir uansett spennende.

5000 meter

Kristian Bråten Børve hadde ikke helt dagen i finalen på 5000 meter og endte på en litt skuffende 14. plass.

3000 meter hinder.

Johannes Sandvik Bø har vært eneste norske som har deltatt på 3000 meter hinder, og han klarte ikke å ta seg videre til finalen. Han ble nummer 13 i sitt heat, på tiden 9:20. Dette var halvminuttet for sent til å ta en finaleplass.

3000 meter

Andrea Vie Nygård skal løpe forsøksheat i kveld, 29. august klokken 20:00. Her er det 14 deltakere i heatet til Andrea, 8 av disse går videre til finalen. Her er mange sterke løpere med langt bedre bestetider enn henne, så en finaleplass skal ikke bli lett. Forhåpentligvis har hun ikke blitt slått ut av skuffelsen ved ikke å gå videre på 1500 meter, slik at hun får gjort et godt VM-løp.

Kristian Bråten Børve og Andreas Fjeld Halvorsen skal løpe 3000 meter finale natt til fredag 30. august, klokken 01:17. Begge har gode perser på distansen, Andreas Fjeld Halvorsen faktisk den aller beste, 7:47. Kristian har 8:04. Dette vil bli et virkelig spennende løp sett med norske øyne, og vi bør kunne snakke om medaljer. Usikkerheten her hefter ved Kristian Bråten Børve som på sin 5000 meter viste at han er langt unna godformen.

Streaming

Mesterskapet streames på Eurovision Sport.

Man må registrere seg med en bruker, men det koster ikke noe å bruke tjenesten.

Norske kondis-øvelser som gjenstår i U20-VM, per 29. august: