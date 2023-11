Det var litt kaldt i sør, attpåtil med snø, men det betydde ikke så mye når folkene varter opp med godt humør og smil, og mange er positive til å delta og støtte opp om løpene, og det betyr jo alltid mye både for arrangør og deltakere.

Starten og målet var ved Grønn slette i Jegersberg. Under Hardhausen vet deltakerne ikke hva som skjer, annet at det er et hardt løp, og man kan bli prøvet på å gjøre de mest utrolige ting ute i skogen, og det liker mange, og Hardhausen er derfor et annerledes løp enn alle de ordinære karuselløpene. Dette var sesongens siste løp, og det er sannsynligvis ikke nyttårløp i år, og dermed er dette det siste løpet som blir arrangert i 2023.

Petter Brøvig vant løpet for herrene og Camilla Eikaas vant det for damene.

Petter Brøvig (33) Vinneren av herreklassen

- Løypa var fin, kupert og variert, og det var gøy. Det var litt snø ute i det fri, og det gjorde det vanskelig å se merkebåndene. Det var noen harde og lange kneiker ved Kalkheia også! Men det gikk greit, fortalte Petter Brøvig.

Dette var Jegersberg på sitt beste, og som vanlig på denne tiden så er det både vått og kaldt.

- Dette var første gangen som jeg er med på Hardhausen. Jeg er imponert over opplegget og organiseringen, og det var bare gøy.

Camilla Eikaas (33) Vinneren av dameklassen

- Det var et tøft og utfordrende opplegg her i dag. Men det var moro. Løypa gikk et sted under ei bro, og der måtte jeg derfor løpe. Og jeg stod i vann til lårene. Men jeg følte meg bare fram. Og så var det tidvis glatt, og spesielt krevende var det noen ganger i utforbakkene, sier Camilla Eikaas.

- Løypa var fin, og jeg tok igjen flere. På slutten av løpet måtte vi balansere på en stokk ute i ei myr med vann langs sidene på stokken, og det var kaldt i skogen også. Jeg sklei litt, men dette var bare moro og spennende og interessant, avrunder vinneren av dameklassa.

Magnus Hodnemyr (22) og Johan Loreto (23)

- Vi er to gode venner. Vi kjenner på utfordringene i Hardhausen i dag, og har ønsket å prøve løpet. Det var litt kaldt i snøværet, men det var godt å komme seg ut i naturen, og komme litt vekk fra skolebenken, forteller studentene. Som så mange andre ønsker vi å leve komfortabelt i det ukomfortable, og man får jo ikke alltid et liv som bare smiler, sier de engasjert, og de vet hva de snakker om.

De to guttene har ikke løpt løpet før, men de har hørt om det og hørt at det er et tungt, hardt og at det er et krevende løp. De hadde sett på video at det gjelder å bade litt i gjørma og at en skal nyte livet og kjenne at man lever.

Erik Bugge Nilsen (79)

- Jeg har hørt om dette løpet før, og jeg har vært med tidligere, og nå har jeg deltatt 14 eller 15 ganger på Hardhausen. Det er moro, tøft og hardt med mye bakker, sier Erik Bugge Nilsen.

Den erfarne deltakeren synes at det som er vitsen med slike løp, det er å komme seg ut, bruke kroppen og treffe folk.

Elin Gundersen (73) fra arrangøren i Terrengutvalget

- Hardhausen er den tøffeste tøffingen i skogen. Det går fort for mange i løypa. Det er noen krevende myrer i traséen. Det er moro, og løpet er litt annerledes og overraskende i forhold til de ordinære karuselløpene, forteller Elin Gundersen.

- Deltakerne må forvente og oppleve ting som vi vanligvis ikke gjør i løpene i Terrengkarusellen i sør. Det er godt å ha nok og varmt tøy på seg slik at en kan skifte tøy etter løpet, siden tøyet som man løper med blir vått og kaldt.

Hardhausen er spesielt siden det bare er sjefen John Magnus Humborstad som har idéen til løpet, og som kjenner til hvordan løpet blir, og hva man skal testes i. Det er ofte ufyselige forhold på denne tida av året. Det er det siste løpet i 2023 som karusellen arrangerer, og det at løpet er spesielt og annerledes, gjør at alle vet lite og ingenting om hva som møter.