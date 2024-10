Som vanlig er det start og innkomst fra Kirkekretsen skole med påmelding fra kl. 16.00 på løpsdagen. Deltakeravgiften er uendret på 100 kr som også inkluderer engangslisens til NFIF.

Det øvrige er også som før i Snøkuten som er tradisjonsbærer nummer en hva vinterkaruseller i Innlandet angår. Det blir igjen løp med og uten tidtaking der startskuddet for konkurranseklassen smeller kl. 18.00. Noen rusler, andre med rask gange, jogger eller presser ut det kroppen har på lager for kvelden. Felles for alle er at de samles hver fjerde tirsdag i Byflaten.

Man kan nyte utsikten mot Mjøstårnet og Furnesfjorden fra Veldreåsen. (Foto: Stein Arne Negård)

Snøkuten premierer alle som deltar på minst 4 av de 6 løpene. Premiene deles ut på avslutningskvelden etter løpet i mars. Det er også tilleggspremier til alle som fullfører karusellen for 5. gang, deretter 10 – 20 – 30 – 40 etc. ganger.

Samleside for Snøkuten med alle reportasjer 2002 - 2023

Innbydelse 2024/25: