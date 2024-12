(Alle foto: Stein Arne Negård)

Det var sesongens bredeste felt med ni mann på startstreken da startskuddet smalt for desemberløpet i tradisjonbæreren Snøkuten i Veldre. Med 8-10 minusgrader og for det meste realt snøføre var rammebetingelsene akkurat sånn de skal være når det nærmer seg jul i Prøysenland.Noen kunne nok ønske seg litt mer snø med bare to uker igjen til jul, men det tynne hvite teppet var nok til å reflektere måneskinnet og gi deltakerne en lys opplevelse i den 6,6 km lange runden gjennom den ellers så mørke Kaashagan.

Snøkutføre.

Utsikt over Prøysenland

Etter løpet ble det tradisjonen tro servert varm saft og pepperkaker for å sette deltakerne i den riktige førjulstemnning.

Det var de yngste som også var raskest i Veldre denne kvelden. Senioren Kristian Larsen sikret seg bestemannprisen på 25:36 med 45 sekunders margin til Håvard Nåvik. Kjetil Ørbekk var som vinner av yngste veteranklasse tredjemann inn til pepperkakene og gløggen ved Kirkekretsen skole i Byflaten. Ingen damer stilte i klassen på tid denne gangen.

Ni mann på geledd i bredden er mer enn klare til julekuten.

Det smaker ekstra godt med varmt påfyll i 10 minus.

Koselig hilsen til alle snøkutere på vei inn i høytida og det nye året!

Resultater:

Menn 25 – 34 år:

1. Kristian Larsen 25,36

2. Håvard Nåvik 26,21

Menn 35 – 49 år:

1. Kjetil Ørbekk 28,57

2. Inge Virum 29,45

3. Hans Emil Glestad 30,26

4. Christian Larsen 31,11

5. Miroslaw Baran 33,34

6. Lars Morten Hagen 36,23

Menn 50 – 59 år:

1. Jon-Anders Bordal 31,19

