- Det er nesten uvirkelig, sa Jørgen Baklid etter å ha løpt i mål som andremann og til VM-sølv på dagens knockout-sprint under VM i orientering i Edinburgh.

Da hadde gutten fra Konnerud tatt seg i tur og orden gjennom kvalifisering på formiddagen, kvartfinale og semifinale på ettermiddagen, før han sammen med 5 andre løpere sto igjen i finalen. Her var lysluggen både sterk og taktisk klok, slik at det til slutt bare var sveitsiske Riccardo Rancan som var foran ham i mål:

- Selvfølgelig drømmer en alltid om en medalje, og jeg visste det kunne være mulig. At jeg faktisk har en så god dag når det virkelig gjelder, er bare utrolig deilig, fortsatte Baklid.

Og at han hadde en god dag er hevet over enhver tvil, underveis gjennom heatene posisjonerte han seg hele veien klokt og gjorde de riktige valgene. Dette sammen med gode forberedelser gjorde at han var på rett sted til rett tid, og til slutt var det altså bare nevnte Rancan som var sekundet foran i mål. Bronsen i dag gikk til Jonatan Gustafsson som dermed gjentok sin bedrift fra VM i Danmark for to år tilbake.

Dameklassen i dag ble vunnet av Tove Alexandersson som dermed tok sitt 21. VM-gull i orientering. Hun vant foran lagvenninne Karolin Ohlsson med Simona Aebersold på 3. plass.

For Kasper Fosser endte dagens VM i knockout-sprint i semifinalen, hvor han ble nummer 3 i sitt heat og dermed ikke gikk videre til finalen. Semifinale ble også siste stopp for Victoria Hæstad Bjørnstad som der ble slått på målstreken av sølvvinner Karolin Ohlsson, og Pia Young Vik. For Elias Jonsson og Andrine Benjaminsen endte dagen med reisepass i kvartfinalen.

Kilde og bilde: Norsk orientering