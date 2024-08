De eldste klassene var først i aksjon denne tirsdagen i Slottsskogen i Gøteborg. Klassene W70+ / M80+ og M70-75 skulle gjennom en 6 kilometers løype i terrenget. De resterende klassene løp 2 kilometer lengre.



Sølv til Andreas Penne Nygård

I det siste av dagens løp, stilte klasse M35, M40 og M45 sammen. Og det var i M40 at løperen fra Klepp i Rogaland sørget for 2. plass og sølvmedalje. Penne Nygård løp i mål på tiden 26.51. Vant gjorde spanjolen Pedro Javier Vega Ballesteros med tiden 25.44. I klasse M35 løp Simen Nieuwlaat inn til 12. plass. Han løp i mål 15 sekunder bak Penne Nygård, på 27.06. Michael Skollenborg Svendsen ble nummer 33 i denne klassen, med 41.15.





Andreas Penne Nygård tok sølv i terrenget under veteran-VM. Her fra Gjesdal Trailrun i 2020. (Arkivfoto: Henning Wiig)



Plass Navn Født/Nasjon Klasse Lag Tid 1 Pedro Javier Vega BALLESTEROS 1982 - ESP M40 401108 25:44:00 2 Andreas PENNE NYGÅRD 1982 - NOR M40 401095 26:51:00 3 Marco NEUMANN 1983 - GER M40 GER M40 27:03:00 4 Tony PETERSSON 1981 - SWE M40 SWE M40 27:05:00 5 Jan KAAS 1980 - FIN M40 401075 27:06:00 6 Marco BENZ 1980 - GER M40 GER M40 27:11:00 7 Andreas KUHLEN 1983 - GER M40 GER M40 27:33:00 8 Juan RIVERA 1980 - USA M40 USA M35 27:34:00 9 Hilel AYACHI 1979 - TUN M40 TUN M40 27:34:00 10 Siyabonga SAKWE 1981 - RSA M40 401027 28:04:00



Bronsemedalje til Ivar Andreas Sandø

Bergen Løpeklubbs Ivar Andreas Sandø fortsetter å imponere i både nasjonale og internasjonale løp. I forrige uke løp han til bronsemedalje på 10 kilometer gateløp i Gøteborg, og i dag presterte han samme plassering da det var klart for terrengløp. Sandø gjorde unna 6 kilometer på 24.31. Han var med det kun 24 sekunder bak gullmedaljøren fra Bulgaria, Boyan Lefterov. På andreplass kom britiske Bob Bradbury med 24.10.

Det ble topp 10-plassering også for Øystein Syversen, som løp in til en åttendeplass med 26.23.





Ivar Andreas Sandø, her fra Gneist Invitational 5K i 2020. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



Plass Navn Født/Nasjon Klasse Lag Tid 1 Boyan LEFTEROV 1954 - BUL M70 24:07:00 2 Bob BRADBURY 1953 - GBR M70 GBR M70 24:10:00 3 Ivar Andreas SANDOE 1953 - NOR M70 24:31:00 4 Victor KIESSEL 1953 - LUX M70 25:00:00 5 Brian LYNCH 1954 - IRL M70 25:06:00 6 Yassine BELAABED 1952 - AUS M70 AUS M70 25:22:00 7 Pablo Fervenza ENTENZA 1952 - ESP M70 ESP M70 25:24:00 8 Øystein SYVERSEN 1952 - NOR M70 26:23:00 9 Bernt MATTSSON 1953 - SWE M70 SWE M70 26:42:00 10 Bo PERSSON 1948 - SWE M75 26:58:00

Flere resultater fra dagens terrengløpsøvelser

I klasse W80 hadde vi Halldis Nagell-Dahl på plass. Hun løp inn til 4. plass i denne klassen, med tiden 48.01.

I klasse W60, som løp 8 kilometer, stilte Bodil H. Askeland til start og ble nummer 14 med tiden 37.05.



Kirsti Johnsen Skåtøy løp 8 kilometer i klase W45 og ble nummer 8 med 33.42. Irske Michelle Kelly vant på 30.28.



I klasse M65 vant amerikanske Daniel King med 30.38. Norske Arne Skretteberg løp på 40.07 og endte på 24. plass. Jan Monsrud stilte også til start, men fullførte ikke. I klasse M60 ble det australsk seier til John Meagher på 28.33, mens norske Johnny Stensrud løp på 31.59 og fikk med seg en 12. plass.

I klasse M50 hadde vi også en norsk løper på startstreken. Terje Gulbrandsen løp på 29.00. En tid som holdt til 13. plass. Vant gjorde kenyanske Kenneth Mburu Mungara på 25.39.



