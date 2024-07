- Det er utrolig moro å lykkes med å ta medalje etter 7. plass på sprinten under junior-VM i fjor, sa Iver Dalsaune Thun etter dagens sprint under junior-VM i Tsjekkia. Da hadde trønderen som representerer Freidig i Trondheim gjort unna sin løype på drøye 13 minutter i landsbyen Stříbr noen mil utenfor junior-VM byen Plzen.

Dette var en prestasjon som bare Matthieu Bührer fra Sveits klarte å straffe med 2 små sekunder.



- Jeg har tapt kanskje 20 sekunder, men ikke noe mer enn det. Det er bare å håpe at det holder til medalje, var Dalsaune Thuns spontane oppsummering like etter målgang.



Han ble sittende lenge i lederstolen å håpe at det kunne holde – ikke bare til medalje, men også seier. Før den fotrappe unge sveitseren – Bührer – altså skjøv nordmannen ned til sølvplass. Likevel en solid prestasjon nok en gang på sprint av Dalsaune Thun som i fjor fikk med seg 7. plass individuelt og sølv på sprintstafetten under junior-VM i Romania.

- Jeg har gjort mye bra trening, og da er det godt å få ut det jeg er god for når det gjelder.



Nå venter 3 skogsdistanser på Dalsaune Thun og de andre norske løperne:

- Jeg tror langdistansen i morgen kan passe meg bra, sier dagens mann i den norske leiren.

Han kan i hvert fall senke skuldrene å løpe uten press når han allerede har fått med seg en sølvmedalje fra årets junior-VM. Loic Berger – som kompletterte pallen i herreklassen i dag – var bare 2 sekunder bak den norske sølvmedaljøren.



I dameklassen gjorde Ingeborg Roll Mosland – som var med på vinnerlaget under gårsdagens sprintstafett en ny god prestasjon, som ga 7. plass – bare 14 sekunder bak gullmedaljen.



En gullmedalje som ble det delt mellom finske Elli Punto og tsjekkiske Michaela Novotna, mens Henriette Radzikowski, med sin bronse, sørget for at Sveits fikk med seg 3 medaljer fra dagens sprint. Alfred Bjørnerød fulgte opp gull på sprintstafetten i går med 8. plass i dag. Mathea Gløersen (19), Philip Lehmann Romøren (27) og Elisa Götsch Iversen (28) løp seg også inn blant de 30 beste på dagens sprint.



Junior-VM i Tsjekkia fortsetter med langdistanse i morgen.

Kilde og bilde: Norsk orientering