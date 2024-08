- Jeg og Simona Aebersold hadde en skikkelig god «fight» ute på sisteetappe, sier Andrine Benjaminsen etter dagens EM-stafett.

Da de løp ut i tvekamp om gullet startet også styrtregn, lyn og torden, men damene lot seg ikke affisere og plukket poster metodisk.

Likevel ble et mikroveivalg av Aebersold – hvor hun fikk et halvminutt ned til Benjaminsen – avgjørende, og Norge – med Kamilla Steiwer og Marie Olaussen på de to første etappene, løp inn til sølv:

- Det er første gang vi er skikkelig med i gullkampen, sier Benjaminsen – og fortsetter:

- Og i dag er vi fornøyde med sølv, etter at alle på laget har løpt bra.



Satser dere på å ta steget helt opp på toppen av pallen under VM i Finland i 2025?

- Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan for å utfordre Sveits – og de andre om gullet, sier dagens ankerkvinne.

En ankerkvinne som etter to bronser individuelt nå også fikk med seg et sølv i stafett fra mesterskapet i Ungarn.

Til slutt var det bare 21 sekunder opp til vinnerlaget i dag. Sverige – på 3. plass – var over 2 minutter bak Norge.



Norges andrelag – med Gøril Rønning Sund, Ingrid Lundanes og Ane Dyrkorn – løp i mål som 7. lag i dagens stafett, men det er bare førstelaget som regnes i de offisielle resultatene.

Og de offisielle resultatene etter EM viser at Norge var beste nasjon med 3 gull, 2 sølv og 2 bronsemedaljer.

