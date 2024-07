- Det er en utrolig fin avslutning på mesterskapet, sa Mathea Gløersen da hun hadde løpt Norge inn til sølv på den avsluttende stafetten under junior-VM i Tsjekkia.

Noen mil utenfor junior-VM byen Plzen viste de norske juniorjentene – både 1.- og 2. laget – hvordan en skal løpe stafett:

- Jentene gir meg et slikt utgangspunkt som jeg ønsker meg; hvor jeg kan jakte, sier Gløersen selv om sine lagvenninner.

Det var Ingeborg Roll Mosland og Elisa Götsch Iversen som fikk de velfortjente rosende ordene fra Gløersen – etter å ha levert upåklagelig, og sendt ankerkvinnen ut som nummer 5 på sisteetappe.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg løser det teknisk i dag. Etter en litt skuffende mellomdistanse – for egen del – i går, er det godt å kunne avslutte junior-VM med medalje.



Det var ingenting å gjøre med Finland – som vant med snaue 2 minutter til slutt. Men Gløersen kunne henvise den tsjekkiske ankerkvinnen - Lucie Dittrichova, som har «løpt hjem» to individuelle gull tidligere i mesterskapet, til 3. plass etter en imponerende sisteetappe. Verken trykkende sommervarmen eller teknisk krevende terreng fikk jenta fra Tønsberg ut av kurs i dag. Dermed ble det altså VM-søv på trioen Roll Mosland, Götsch Iversen og Gløersen:

- Hele laget har grunn til å være stolt av denne prestasjonen, oppsummerte Gløersen.

Det samme må en kunne si om den norske andreoppstillingen med Ine Bohnhorst Tegdan, Anna Taksdal og Heidi Kristina Sebjørnsen, som løp i mål som 7. lag. Det er bare det første laget i mål for hver nasjon som regnes i det offisielle resultatlistene til Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF).



Det norske herrelaget med Iver Dalsaune Thun, Philip Lehmann Romøren, Alfred Bjørnerød løp i mål som 10. lag, men ble nummer 7 i de offisielle resultatene under junior-VM – der bare et lag per nasjon regnes. Dette etter en tung stafett, hvor de tidlig kom på etterskudd. Den norske andreoppstillingen med Andreas Vistnes Myklebost, Kristoffer Strømdal Wik, Sondre Olaussen løp i mål som 27. lag under dagens stafett. En stafett som ble vunnet av Sveits foran Sverige og Frankrike 2.

