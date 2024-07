Søskenparet Piera Niillas Tobiassen og Kaisa Hjelløkken tok seieren i konkurranseklassen under årets motbakkeløp. Tobiassen fullførte på 1.10.57, mens Hjelløkken krysset målstreken på 1.30.10.





Søskenparet Piera Tobiassen og Kaisa Hjelløkken vant konkurranseklassen. Her fra toppen. (Foto: Heidi Anita Eriksen)

Hågen Øvergaard fra Kirkenes og Omegn skiklubb tok andreplassen i herreklassen med 1.15.27, mens Hanrik Arntzen Joks fra Sirma IL ble nummer tre med 1.15.47. I kvinneklassen ble Julie Johansen Trosten, og så hun fra Sirma IL, nummer to med 1.31.56. Nummer tre ble Regina Johansen fra Nordkapp Løpeklubb. Hun løp på 1.38.39.



Utfordrende løype

Løpet, som startet fra Levajok bru ved E6, er kjent for sin tøffe løype. Den siste delen går over blokkstein, noe som ga en ekstra utfordring for deltakerne. I år var det mange som deltok for første gang, både i trim- og konkurranseklassen. Selv om mange førstegangsdeltakere kommenterte at det ville være deres første og siste gang, begynte de like raskt å planlegge hvordan de skulle forbedre seg til neste år.



Bålkos på toppen. (Foto: Heidi Anita Eriksen)

Løpet inkludererte både en trimtur og et motbakkeløp i en tørr terrengløype. En midlertidig bro over Darjohkka ble satt opp på løpsdagen. Ved foten av fjellet var det en camp med vakthold, sanitet og drikkestasjon, hvor flesteparten av trimdeltakerne tok spisepause på vei opp, mens man tok en pause for klesskift på vei ned.





Utsikt fra toppen. (Foto: Heidi Anita Eriksen)



De 10 beste herrene

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Piera Niillas TOBIASSEN Sirma IL M 15-39 år 1:10:57.0 2 Hågen Øvergaard Kirkenes og Omegn Skiklubb M 15-39 år 1:15:27.0 3 Henrik Arntzen Joks Sirma IL M 15-39 år 1:15:47.0 4 Jakob Wallenius Lillomarka SK M 15-39 år 1:15:58.0 5 Alexander Mietinen Vestre Jakobselv M 15-39 år 1:19:36.0 6 Svein Roger Kaspersen Northern Runners M 40-59 år 1:23:20.0 7 Alexander Kristiansen Vestre Jakobselv M 15-39 år 1:29:11.0 8 Kristian Bernhardsen Il Polarstjernen M 15-39 år 1:29:58.0 9 Fredrik Sagen Michelsen Kirkenes M 15-39 år 1:32:40.0 10 Per Torleiv Ravna Sirma IL M 40-59 år 1:34:20.0







De 10 beste damene

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Kaisa Hjelløkken Sirma IL K 15-39 år 1:30:10.0 2 Julie Johansen Trosten Sirma IL K 15-39 år 1:31:56.0 3 Regina Johansen Nordkapp Løpeklubb K 15-39 år 1:38:39.0 4 Risten Somby Sirma IL K 40-59 år 1:43:49.0 5 Elin Högstrand Pasvik K 15-39 år 1:50:05.0 6 Lill Eli Johansen Alta IF K 40-59 år 1:50:52.0 7 Franziska SKOGSHOLM Rena K 15-39 år 1:51:52.0 8 Signe Trosten Sirma IL K 40-59 år 1:59:39.0 9 Heidi Anita Eriksen Sirma IL K 40-59 år 2:05:45.0 10 Mari Marttinen Ivalo K 40-59 år 2:09:30.0 10 Tone Christiansen Tromsø K 15-39 år 2:09:30.0





Mer informasjon

Se alle resultater her

Arangørens hjemmeside