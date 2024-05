(Fotografer i Mjøsparken: Thomas Pedersen/Rune Smedstad)

Mjøsparkløpet, som ble arrangert for 5. gang av TINE tirsdag, er hvert år et av de aller mest populære løpene i Hamarkarusellen, så også i år. Med 53 deltakere var det hårfint under karusellens “all time high” i Tipperunden i år med 54 og likt med fjorårets rekordutgave i Mjøsparken som hadde 53 deltakere. Den var det seks trimmere uten tid, slik at 51 løpere på tid i år er rekord målt i aktive løpere. Med TINE som arrangør vanket det selvfølgelig Litago i mål til alle tirsdag kveld.

Menn

Jo Reistad fra Furnes ble kveldens suverene vinner med over et minutts margin på gode 17:35. Det ble litt kamp om 2. plassen, men Henning Mortensen (Lillehammer IF/Asko) var raskest i spurten og henviste Erlend Engum (Hamar IL Triatlon) til 3. plass. Tom Dønnem (Imom) fulgte også like bak på 4. plass.

Jo Reistad paraderer på oppløpet.

Henning Mortensen, Erlend Engum og Tom Dønnem i følge på første runde.

10 beste:

1 Jo Reistad Furnes M50-59 17:35 +0:00 (17:33) 2 Henning Mortensen Lif/Asko M40-49 18:38 +1:03 (18:36) 3 Erlend Engum Hamar IL Triatlon M40-49 18:44 +1:09 (18:41) 4 Tom Dønnem Imom M50-59 18:52 +1:17 (18:49) 5 Isak Engeskaug Mjøsski M1-15 19:26 +1:51 (19:23) 6 Andreas Jacobsen Ottestad M30-39 19:28 +1:53 (19:25) 7 Anders Fossum Tine Brumunddal M40-49 19:39 +2:04 (19:36) 8 Espen Hjerpaasen Lillehammer M30-39 19:44 +2:09 (19:42) 9 Magnus Holland-Olssen Hamar M20-29 19:55 +2:20 (19:52) 10 Svein Christian Wedum Eidsiva BIL M30-39 20:01 +2:26 (19:57)

Kvinner

Blant kvinnene var det to som skilte seg klart ut, nemlig Marte Kjøren (Lillehammer IF) og Marianne Myklebust (Hamar IL Friidrett). Marte viste seg som den sterkeste utover i løpet og vant med drøye halvminuttet på 19:29. Anne Storslett (Moelven IL) tok 3. passen like foran Ingrid Røbøle (Hamar Skiklubb/Hamarløperne).

Marte Kjøren og Mariann Myklebust som fartsholdere for en stor gruppe på første runde.

Ti beste:

1 Marte Kjøren Lillehammer if K30-39 19:29 +0:00 (19:27) 2 Marianne Myklebust Hamar IL Friidrett K50-59 20:03 +0:34 (20:00) 3 Anne Storslett Moelv K30-39 22:09 +2:40 (22:04) 4 Ingrid Robøle Hamar Skl/Hamarløperne K50-59 22:27 +2:58 (22:22) 5 Siv Hilde Houmb Hamar IL K50-59 22:47 +3:18 (22:43) 6 Bente Storvik Mjøsski K50-59 25:07 +5:38 (25:02) 7 Hege Ødegaard Nortura K40-49 25:09 +5:40 (25:03) 8 Mari Ovidia Ranestad Hamar IL Friidrett K16-19 25:10 +5:41 (25:06) 9 Hanne Negård Hamar K50-59 25:41 +6:12 (25:34) 10 Line Viola Hvammen Team Kondis Elverum K40-49 25:47 +6:18 (25:40)

Neste løp om to uker er det 4 km lange Oddeløpet på Domkirkeodden før vårsesongen avsluttes med 10000 meter på Børstad tre uker senere.

