I år ble det ytterligere 67 % vekst for Kystleden Halvmaraton og kvinneandelen var hele 45 %.

Det ble også satt løyperekorder både for menn og kvinner. Henrik Vik Tolo, Løplabbet løp på 1.12.48 i den tøffe løypa og slo rekorden til Ole-Petter Fjeld på 1.13.34 fra 2017. Sara Busic forbedret damerekorden fra 2023 på 1.24.59 til 1.23.27.

Det var gode løpsforhold under løpet med solskinn og rundt 20 varmegrader.

Resultat 15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1060 Sara Busic Hafrsfjord K18-34 1:23:26 2 198 Alice Eid Nydalens SK K18-34 1:26:51 3 747 Hedvig Nøtsund Carlsen Oslo K18-34 1:30:38 4 310 Maria Moe Grevsgård Vektløfterne K40-44 1:31:20 5 981 Kristine Fjeldbo Ekeberg Tyrving K18-34 1:31:27 6 346 Marte Vedvik Nøtterøy K18-34 1:33:56 7 1096 Marthe Haavind Rustad IL K45-49 1:34:49 8 272 Katrine Rolid Sportsklubben Vidar K45-49 1:35:33 9 824 Ingvild Backer Asker K45-49 1:35:46 10 740 Liv-Janne Øvrebust Oslo K55-59 1:36:15 11 951 Marte Lorentzen Oslo K35-39 1:37:09 12 449 Line Børte Therjesen Oslo K18-34 1:37:28 13 230 Johanne Knoph Sandvand Vestskogen K18-34 1:37:29 14 700 Linnea Blystad Team Maxim K35-39 1:38:23 15 705 Guro Landsend Henriksen Horten K35-39 1:39:01

Premiepallen menn: Kjetil Sandem, Henrik Vik Tolo og Bjørnar Tho.

Resultater 15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1094 Henrik Vik Tolo Løplabbet M18-34 1:12:42 2 1091 Kjetil Sandem Norconsult BIL M40-44 1:14:36 3 1100 Bjørnar Tho Tønsberg M40-44 1:17:18 4 367 Eirik Emil Andresen Mandagsklubben M18-34 1:18:36 5 1062 Anders Johannessen Tønsberg Friidrettsklubb M18-34 1:18:51 6 369 Marius Skjolde HLK M35-39 1:19:32 7 840 Lars Erik Halvorsen HRC / Equinor BIL M40-44 1:19:38 8 898 Henrik Heide-Adolfsen Romerike Ultraløpeklubb M45-49 1:20:57 9 411 Tom Andreas Paulsen Romerike Ultraløperklubb M45-49 1:21:04 10 611 Karl-Sigurd Hauan Nøtterø Rønners/Torghatten M40-44 1:21:21 11 1097 Jonas Gaare Ullevål Bandy M35-39 1:22:03 12 1061 Patrick Karlsen Klokkarstua M18-34 1:22:46 13 971 Kolbeinn Kristofersson Sandefjord M18-34 1:22:52 14 1148 Magnus Hasseleid Pacepilot M35-39 1:23:48 15 820 Tommy Haltbrekken Oslo M35-39 1:24:10

Ut av skogen ved rundt 5km. Kjetil Sandem er nummer to ut av skogen og blir nummer 2 i mål.

Ut av skogen, sammen med mange syklister.