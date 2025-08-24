I år ble det ytterligere 67 % vekst for Kystleden Halvmaraton og kvinneandelen var hele 45 %.

Det ble også satt løyperekorder både for menn og kvinner. Henrik Vik Tolo, Løplabbet løp på 1.12.48 i den tøffe løypa og slo rekorden til Ole-Petter Fjeld på 1.13.34 fra 2017. Sara Busic forbedret  damerekorden fra 2023 på 1.24.59 til 1.23.27.

Det var gode løpsforhold under løpet med solskinn og rundt 20 varmegrader.

Alle resultater Kystleden Halvmaraton

Sara Busic forbedret  damerekorden fra 2023 på 1.24.59 til 1.23.27.. 

Resultat 15 beste kvinner:

PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
11060Sara BusicHafrsfjordK18-341:23:26
2198Alice EidNydalens SKK18-341:26:51
3747Hedvig Nøtsund CarlsenOsloK18-341:30:38
4310Maria Moe GrevsgårdVektløfterneK40-441:31:20
5981Kristine Fjeldbo EkebergTyrvingK18-341:31:27
6346Marte VedvikNøtterøyK18-341:33:56
71096Marthe HaavindRustad ILK45-491:34:49
8272Katrine RolidSportsklubben VidarK45-491:35:33
9824Ingvild BackerAskerK45-491:35:46
10740Liv-Janne ØvrebustOsloK55-591:36:15
11951Marte LorentzenOsloK35-391:37:09
12449Line Børte TherjesenOsloK18-341:37:28
13230Johanne Knoph SandvandVestskogenK18-341:37:29
14700Linnea BlystadTeam MaximK35-391:38:23
15705Guro Landsend HenriksenHortenK35-391:39:01
Premiepallen menn: Kjetil Sandem, Henrik Vik Tolo og Bjørnar Tho.

Resultater 15 beste menn:

PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
11094Henrik Vik ToloLøplabbetM18-341:12:42
21091Kjetil SandemNorconsult BILM40-441:14:36
31100Bjørnar ThoTønsbergM40-441:17:18
4367Eirik Emil AndresenMandagsklubbenM18-341:18:36
51062Anders JohannessenTønsberg FriidrettsklubbM18-341:18:51
6369Marius SkjoldeHLKM35-391:19:32
7840Lars Erik HalvorsenHRC / Equinor BILM40-441:19:38
8898Henrik Heide-AdolfsenRomerike UltraløpeklubbM45-491:20:57
9411Tom Andreas PaulsenRomerike UltraløperklubbM45-491:21:04
10611Karl-Sigurd HauanNøtterø Rønners/TorghattenM40-441:21:21
111097Jonas GaareUllevål BandyM35-391:22:03
121061Patrick KarlsenKlokkarstuaM18-341:22:46
13971Kolbeinn KristoferssonSandefjordM18-341:22:52
141148Magnus HasseleidPacepilotM35-391:23:48
15820Tommy HaltbrekkenOsloM35-391:24:10
Ut av skogen ved rundt 5km. Kjetil Sandem er nummer to ut av skogen og blir nummer 2 i mål.
Ut av skogen, sammen med mange syklister.
Mosjonsklassen er 9 km ut i løypen, og løperne må forholde seg til trafikken tett på. Hans Kenneth Borgersen og Hannah Håvardsrud holder likevel stilen.