Solid deltakerrekord og løyperekorder både for menn og kvinner da 1186 løp Horten - Tønsberg
Deltakerrekorden var 598 fullførende satt i 2019. I fjor økte den til 711 løpere i mål.
I år ble det ytterligere 67 % vekst for Kystleden Halvmaraton og kvinneandelen var hele 45 %.
Det ble også satt løyperekorder både for menn og kvinner. Henrik Vik Tolo, Løplabbet løp på 1.12.48 i den tøffe løypa og slo rekorden til Ole-Petter Fjeld på 1.13.34 fra 2017. Sara Busic forbedret damerekorden fra 2023 på 1.24.59 til 1.23.27.
Det var gode løpsforhold under løpet med solskinn og rundt 20 varmegrader.
Alle resultater Kystleden Halvmaraton
Resultat 15 beste kvinner:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|1060
|Sara Busic
|Hafrsfjord
|K18-34
|1:23:26
|2
|198
|Alice Eid
|Nydalens SK
|K18-34
|1:26:51
|3
|747
|Hedvig Nøtsund Carlsen
|Oslo
|K18-34
|1:30:38
|4
|310
|Maria Moe Grevsgård
|Vektløfterne
|K40-44
|1:31:20
|5
|981
|Kristine Fjeldbo Ekeberg
|Tyrving
|K18-34
|1:31:27
|6
|346
|Marte Vedvik
|Nøtterøy
|K18-34
|1:33:56
|7
|1096
|Marthe Haavind
|Rustad IL
|K45-49
|1:34:49
|8
|272
|Katrine Rolid
|Sportsklubben Vidar
|K45-49
|1:35:33
|9
|824
|Ingvild Backer
|Asker
|K45-49
|1:35:46
|10
|740
|Liv-Janne Øvrebust
|Oslo
|K55-59
|1:36:15
|11
|951
|Marte Lorentzen
|Oslo
|K35-39
|1:37:09
|12
|449
|Line Børte Therjesen
|Oslo
|K18-34
|1:37:28
|13
|230
|Johanne Knoph Sandvand
|Vestskogen
|K18-34
|1:37:29
|14
|700
|Linnea Blystad
|Team Maxim
|K35-39
|1:38:23
|15
|705
|Guro Landsend Henriksen
|Horten
|K35-39
|1:39:01
Resultater 15 beste menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|1094
|Henrik Vik Tolo
|Løplabbet
|M18-34
|1:12:42
|2
|1091
|Kjetil Sandem
|Norconsult BIL
|M40-44
|1:14:36
|3
|1100
|Bjørnar Tho
|Tønsberg
|M40-44
|1:17:18
|4
|367
|Eirik Emil Andresen
|Mandagsklubben
|M18-34
|1:18:36
|5
|1062
|Anders Johannessen
|Tønsberg Friidrettsklubb
|M18-34
|1:18:51
|6
|369
|Marius Skjolde
|HLK
|M35-39
|1:19:32
|7
|840
|Lars Erik Halvorsen
|HRC / Equinor BIL
|M40-44
|1:19:38
|8
|898
|Henrik Heide-Adolfsen
|Romerike Ultraløpeklubb
|M45-49
|1:20:57
|9
|411
|Tom Andreas Paulsen
|Romerike Ultraløperklubb
|M45-49
|1:21:04
|10
|611
|Karl-Sigurd Hauan
|Nøtterø Rønners/Torghatten
|M40-44
|1:21:21
|11
|1097
|Jonas Gaare
|Ullevål Bandy
|M35-39
|1:22:03
|12
|1061
|Patrick Karlsen
|Klokkarstua
|M18-34
|1:22:46
|13
|971
|Kolbeinn Kristofersson
|Sandefjord
|M18-34
|1:22:52
|14
|1148
|Magnus Hasseleid
|Pacepilot
|M35-39
|1:23:48
|15
|820
|Tommy Haltbrekken
|Oslo
|M35-39
|1:24:10
Siste medlemssaker
Annonse