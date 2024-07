Haakon vant sitt forsøk på 5.54,97. I finalen ble det 6.00,13 etter uhellet der han mistet både tid og plasseringer.

- Jeg gjør to gode prestasjoner her i Slovakia. I forsøket var jeg ranket som nummer syv av åtte. Likevel vant jeg rimelig greit på ny pers, sier Haakon som er fra Lier.

I finalen åpnet Haakon bra, og det kunne blitt ny personlig rekord.

- Dette skal Haakon si seg veldig fornøyd med. Det kunne blitt en del bedre uten uhellet der han var helt uforskyldt. Dette er bra, oppsummerer trener Hans Jørgen Borgen.

800 meter som favoritt

- Jeg er best på 800 og 1500, sier Ull/Kisa-gutten med perser på 1.56,83 og 4.00,90.

- Jeg er god for bedre tider enn det, sier han. Haakon understreker at han var overrasket over at det ble finale på EM.

- I forkant hadde jeg nok ikke ventet det, understeker han.

Haakon er også en meget talentfull hopp- og kombinertutøver.

- Nå vil snart en avgjørelse på hva jeg skal satse på tvinge seg frem. Sjansene for at det blir friidrett er så absolutt større etter helgens mesterskap. Det var en stor opplevelse på alle måter, avslutter han.

Rank Bib Country Name Mark 1 182 ESP Bakr EL ASRI 5:46.79 2 150 CZE Adam ČERVINKA 5:47.71 3 306 GER Jakob RÖDEL 5:47.77 4 662 TUR Musab KUNDAKÇI 5:50.28 5 206 ESP Marti TORREGROSSA 5:50.63 6 272 GBR Dillon MILLARD 5:57.87 7 404 ITA Riccardo AMBROSIO 5:59.15 8 509 POL Michał GAJDUS 5:59.26 9 497 NOR Haakon Kamlesh Heltzer SØRSTAD 6:00.13 10 153 CZE Dan KAČUR 6:00.40 11 506 POL Jakub FILIPEK 6:00.62 12 253 FRA Timeo LIGIER 6:02.16 13 663 TUR Mert Hanifi ODACI 6:03.37 14 413 ITA Luca COPPOLA 6:05.55



