Narve Gilje Nordås kom dårlig ut fra start i det fyldige 1500 m-feltet i Liévin i Frankrike. Dermed ble reisa framover lang med mye bane 2-løping. Men med en god avslutning ble det femteplass og ny pers med 3.37,45.

Narve Gilje Nordås bruker ofte å legge opp 1500 m-løpene sine med en forsiktig start og en tilsvarende sterk avslutning. Det er en taktikk som er lettere å få til utendørs enn innendørs. Når svingene er så mange og krappe som det de er inne, er det vanskelig å avansere, og det å løpe i bane 2 koster også dobbelt så mye som det gjør på en 400-metersbane.

Men Narve Gilje kunne i alle fall glede seg over en solid persforbedring, fra 3.41,81 til 3.37,45. Fram til vinneren Azeddine Habz, som satte fransk rekord, var det drøye 3 sekunder. Habz hadde fin drahjelp av både harer og kenyanske Vincent Keter som Habz spurta ned på oppløpet.





Se slutten av 1500 meteren



Sterk 2000 m av Ferdinand Kvan Edman

På 2000 meteren løp Lamecha Girma for å slå Kenenisa Bekeles mosegrodde bestetid i verden på 4.49,99, men Girma stivna noe mot slutten og kom i mål på 4.51,23. Bak han imponerte svenske Samuel Philström med å bli nummer to på 5.00,01, mens norske Ferdinand Kvan Edman ikke var så langt bak med 5.03,41, noe som holdt til en sjetteplass.

2000 m er en distanse som løpes sjelden, og det er derfor vanskelig å vurdere nivået. Ifølge World Athletics store poengtabell tilsvarer Kvan Edmans 2000 m-tid 3.41,2 på 1500 m og 7.49,88 på 3000 m innendørs. Philströms tid tilsvarer 3.38,8 og 7.44,4.

Moa Abounnachat Bollerød stilte til start, men brøt løpet.



Per Svela sleit på 3000 meteren

3000 m-feltet var i sterkeste laget for Per Svela, som la seg bakerst ut fra start. Etter ca. 800 m måtte han slippe nest bakerste mann, og resten av reisa ble ganske ensom sjøl om han tok igjen én løper underveis. Med 8.00,97 unngikk Svela å bli tatt igjen med en runde av Selemon Barega som vant på 7.31,38 foran to andre etiopiere. Tida til Svela var drøye 10 sekunder bak innendørspersen hans.



Vi kan ellers ta med at etiopiske Gudaf Tsegay var bare halvsekundet bak verdensrekorden da hun vant 3000 meteren på 8.17,11. Om hun hadde sluppet å løpe forbi flere løpere som hun tok igjen med en runde, kunne kanskje rekorden blitt hennes.

Britiske Jemma Reekie tok en klar seier på 800 meteren med 2.00,40, og det samme gjorde belgiske Eliott Crestan da han vant herrenes løp på nytt årsbeste i verden med 1.45,10.

På 1500 meteren for kvinner ble det firedobbelt etiopisk med Freweyni Hailu først i mål på 3.57,24.



Alle resultat