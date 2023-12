Det ble en intens kamp mellom Team Engcon, Team Eksjöhus, Team Aker Dæhlie, og Team Ramudden i helgens lagtempo i Bad Gastein. Oppgjøret endte med nok en Pro Team Tempo-seier for det svenske laget Team Engcon.

Ski Classics Pro Tour Sesong XV hadde sitt første arrangement denne lørdagen, og det var "Bad Gastein Pro Team Tempo" som kickstartet det hele.

Lagtempo-rennet i Østerrike ble organisert som en intervallstartkonkurranse med blokkstarter. Lagene startet ett etter ett i reversert rekkefølge i forhold til rangeringen fra forrige sesong. Intervallet mellom lagene var fire minutter.

De mannlige utøverne startet først og vekslet etter 6,3 km. Når den andre mannlige utøveren krysset mållinjen, startet alle kvinnelige utøvere fra samme lag i sin konkurranse for en ny runde á 6,3 km. Løpstiden til den andre kvinnelige løperen ble avgjørende for den endelige plasseringen. Dette betyr at utøverne måtte arbeide sammen og hjelpe hverandre for å oppnå den beste samlede tiden.

I herreklassen, med den beste tiden med tanke på tiden til den nest rangerte mannen, var Team Engcon det raskeste laget med 14:43.9. Team Eksjöhus fulgte tett etter, med en tid 5,1 sekunder bak. Team Ramudden avsluttet herreetappen på tredjeplass, 9,5 sekunder bak vinnerlaget.

På kvinnesiden var Team Engcon overlegne og vant med en totaltid på 31:51.6. Det var 24,1 sekunder foran Team Eksjöhus på andreplass. Team Aker Dæhlie gikk i mål 31 sekunder bak vinnerlaget og tok tredjeplass.



Topp tre lag // Bad Gastein Pro Team Tempo

1. Team Engcon, 31:51.6

(Eddie Edström, Anton Elvseth, Ole Jørgen Bruvoll, Johan Tjelle, Amund Hoel, Ida Dahl, Hanna Lodin, Tove Ericsson)



2. Team Eksjöhus, +24.1

(Morten Eide Pedersen, Thomas Ødegaarden, Axel Jutterström, Vebjørn Moen, Eirik Sverdrup Augdal, Kati Roivas, Sofie Elebro, Frida Erkers)



3. Team Aker Dæhlie, +31.0

(Max Novak, Stian Hoelgaard, Petter Stakston, Thomas Bucher-Johannessen, Silje Øyre Slind, Guro Jordheim)



Slik blir sesongen 2023/2024

Denne sesongens Ski Classics Pro Tour består av 15 konkurranser i løpet av elleve 11 helger, i seks forskjellige land.



Ski Classics Pro Tour Season XV (2023/2024)

Event 1: December 9, 2023 – Bad Gastein PTT, Austria, 13km

Event 2: December 10, 2023 – Bad Gastein Criterium, Austria, 36km

Event 3: December 16, 2023 – La Venosta Criterium, Italy, 35km

Event 4: December 17, 2023 – La Venosta ITT, Italy, 10km

Event 5: January 13, 2024 – 3 Zinnen Ski Marathon, Italy, 62km

Event 6: January 20, 2024 – Engadin La Diagonela, Switzerland, 56km

Event 7: January 28, 2024 – Marcialonga, Italy, 70km

Event 8: February 11, 2024 – Jizerská50, Czech Republic, 50km

Event 9: February 17, 2024 – Grönklitt Classic, Sweden, 60km

Event 10: February 18, 2024 – Grönklitt ITT, Sweden, 13km

Event 11: March 3, 2024 – Vasaloppet, Sweden, 90km

Event 12: March 16, 2024 – Birkebeinerrennet, Norway, 54km

Event 13: April 6, 2024 – Reistadløpet, Norway, 50km

Event 14: April 7, 2024 – Summit 2 Senja, Norway, 60km

Event 15: April 13, 2024 – Ski Classics Grand Finale – Janteloppet, Norway, 100km