Narve Gilje Nordås og Per Svela trenes begge av Gjert Ingebrigtsen. Dagens løp i Frankrike avsluttet et vellykket fire ukers langt høydeopphold i Sierra Nevada. Før start uttalte Gilje Nordås at målet var å løpe raskere enn Jakob Ingebrigtsen sin norske rekord på distansen, 13.28 fra et løp i Stavanger tilbake i 2020. Tidligere i høst tangerte Awet Kibrab fra Ull/Kisa rekorden under VM i gateløp.

Narve Gilje Nordås løp disponert og spurtet inn til andreplass med tida 13.26. Per Svela kom inn på en solid femteplass på 13.31. Etter løpet uttalte Gilje Nordås at forholdene ikke var helt optimale. Asfalten var litt glatt og det gjør at stegene blir litt avventende da en trykker til skikkelig. Det bekrefter at bronsemedaljøren fra sommerens VM på 1500 meter har mer inne på distansen. Samtidig er det et solid tegn på at både Narve og Per har kommet ut av høydeoppholdet i balanse og at november-formen er veldig bra.

Det ble kenyansk seier til Reynold Cheruiyot som løp stort sett alene hele løpet, men fikk det litt på slutten. Han kom inn på tida 13.21.

Per Svela har slitt med skader den siste sesongen og det var gledelig å se at treningskompisen til Gilje Nordås virkelig er på vei tilbake og tett på sitt livs form. Femteplass i et sterkt startfelt med tida 13.31 lover godt.

Senay Amlesom Fissehatsion fra Ull/Kisa løp sin beste 10 kilometer på gate og klokket inn på tida 28.26. Med den tida ble han nummer 12 og slo flere gode løpere. Ull/Kisa-løperen kom direkte fra høydeopphold i Uganda.

Alle resultater

Hjemmesiden til arrangementet