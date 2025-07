Med både Kristian Blummenfelt og Gustav Iden som tidligere verdensmestere på IRONMAN, har vi også en kandidat på kvinnesiden. Løvseth kunne knapt fått en bedre start på din fulldistansekarriere. 26-åringen fra Trondheim hadde tidenes raskeste IRONMAN-debut på 8:12:28 da hun ble nummer tre i Hamburg i juni. Søndag klatret hun to plasser opp allerde i sitt andre forsøk som gikk i Lake Placid i delstaten New York. I mellom de to full Ironman har hun også vunnet IRONMAN 70.3 i Venezia i begynnelsen av mai.

I den tøffe, kuperte løypa i Adirondack-fjellene rundt Lake Placid suste hun altså helt til topp takket være en råsterk avsluttende maraton med 2:46:49, noe som var under 10 minutter bak bestetiden blant herrene. Med sluttiden 8:43:29 forbedret hun løyperekorden i for kvinner med nesten 17 minutter. Dermed ble Østerrikes Lisa Perterer slått med tre minutter og 21 sekunder, også hun imponerte med en opphenting på syklinga etter å ha fått tre minutters straff.

Solveig Natvig Løvseth etter å ha vunnet 5 km under Trondheim Maraton i fjor på 16:48. (Foto: Marianne Røhme)

De beste resultatene:

Kvinner: Plass Navn Land Svøm T1 Sykkel T2 Løp Tid 1 Solveig Løvseth NOR 00:56:10 00:03:24 04:54:44 00:02:20 02:46:49 08:43:29 2 Lisa Perterer AUT 00:53:25 00:03:34 04:51:27 00:02:37 02:55:48 08:46:50 3 Marta Sanchez ESP 00:53:23 00:03:35 04:51:25 00:02:39 03:02:06 08:53:07 4 Tamara Jewett CAN 00:59:07 00:03:42 05:09:05 00:03:19 02:40:05 08:55:18 5 Holly Lawrence GBR 00:50:53 00:03:30 05:01:05 00:02:23 03:02:54 09:00:46 6 Danielle Lewis USA 01:02:54 00:03:30 04:56:30 00:02:27 02:55:45 09:01:05 7 Laura Jansen GER 00:56:52 00:03:25 05:02:56 00:02:54 03:00:47 09:06:53 8 Jackie Hering USA 00:57:25 00:04:27 05:01:13 00:03:05 03:02:25 09:08:34 9 Regan Hollioake AUS 00:53:26 00:03:42 05:02:34 00:02:32 03:06:33 09:08:47 10 Penny Slater AUS 00:57:27 00:04:04 04:58:14 00:02:19 03:11:17 09:13:22 Menn: 1 Matthew Marquardt USA 00:49:48 00:05:25 04:12:28 00:02:36 02:39:51 07:50:08 2 Kristian Høgenhaug DEN 00:50:21 00:03:00 04:14:50 00:02:06 02:45:58 07:56:16 3 Trevor Foley USA 00:55:09 00:03:14 04:10:45 00:02:02 02:46:03 07:57:13 4 Leon Chevalier FRA 00:54:05 00:03:31 04:13:42 00:01:53 02:45:50 07:59:01 5 Jason West USA 00:49:22 00:03:02 04:29:44 00:02:34 02:37:18 08:01:59 6 Henrik Goesch FIN 00:50:34 00:03:12 04:26:39 00:02:09 02:40:33 08:03:06 7 Bradley Weiss RSA 00:50:30 00:03:22 04:23:35 00:02:27 02:48:55 08:08:49 8 Chris Leiferman USA 00:53:19 00:02:57 04:29:34 00:02:15 02:42:53 08:10:57 9 Mattia Ceccarelli ITA 00:49:25 00:03:15 04:31:15 00:02:39 02:46:44 08:13:19 10 Braden Currie AUS 00:50:19 00:03:05 04:34:41 00:02:02 02:46:49 08:16:57

