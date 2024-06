Det var flere løyper på programmet. Den mest populære gikk fra Stemmen til Dalane på 21 km. Man kunne også velge 12 km fra Aurebekkvannet eller 8 km fra Bergstøl. Alle distansene ble flittig brukt av deltakerne.



Resultater fra Halvmaraton

På halvmaraton-distansen var det Preben Hafnor fra Kristiansand S som gikk av med seieren med en imponerende tid på 1.32.10. Jan Rikard Olafsen fra NAV Agder fulgte hakk i hæl og sikret seg andreplassen med tiden 1.32.54, kun 44 sekunder bak Hafnor. Tredjeplassen gikk til Anders Birkenes fra Øvrebø IL, med tiden 1.34.00. Hafnor og Birkenes løper i klassen M35-39, mens Olafsen representerer M45-49.

Blant kvinnene var det Hilde Furuborg fra Kristiansand Kommune som tok førsteplassen totalt med tiden 1.54.01. Synne Groufh-Jacobsen fra Kristiansand Løpeklubb kom på en sterk andreplass med tiden 1.54.15, bare 14 sekunder bak Furuborg. Stine Eikeland fra Vennesla sikret seg tredjeplassen med tiden 1.55.50. Furuborg løper i klassen K45-49, Groufh-Jacobsen i K30-34, og Eikeland i K25-29.

Resultater fra 12 kilometer

På 12 kilometer var det Frode Lindblom fra Tangen VGS som gikk av med seieren med tiden 52.41. Knut Syrtveit fra Å Energi sikret seg andreplassen med tiden 1.01.26, mens Christian Von Der Ohe tok tredjeplassen med tiden 1.01.57. Lindblom og Von Der Ohe løper i klassen M55-59, mens Syrtveit representerer M50-54.

Blant kvinnene var det Kristina Bergane fra Kristiansand S som tok førsteplassen totalt med tiden 59.48. Mari Baasland Syversen fra Oddersjaa SSK kom på en sterk andreplass med tiden 1.02.21, mens Teresa Pham fra Kristiansand Kommune sikret seg tredjeplassen med tiden 1.07.05. Bergane løper i klassen K30-34, Syversen i K15-19, og Pham i K45-49.

Resultater fra 8 kilometer

På 8 kilometer var det Arild Aurebekk som gikk av med seieren med en tid på 49.05. Markus Gamst Strandberg sikret seg andreplassen med tiden 51.06, en imponerende prestasjon for den unge løperen i klassen M10-14. Jan Magnus Strandberg, som konkurrerer i klassen M75+, tok tredjeplassen med tiden 52.18, og viste at alder ikke er noen hindring.

Blant kvinnene var det Gry Gasbjerg Engemyr fra Lillesand IL som tok førsteplassen totalt med tiden 42.37. Ingrid Gamst Strandberg kom på en sterk andreplass med tiden 46.11. Ingrid er også en ung løper som konkurrerer i klassen K10-14. Silje Frivold fra Kristiansand S sikret seg tredjeplassen med tiden 48.42, og løper i klassen K35-39.

Preben Hafnor (35) Vinneren av 21 km. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var veldig gøy å delta her i dag, men det var utrolig varmt. Jeg meldte meg på i går. Jeg løper en del og trener omtrent 70 km i uka, sier Preben.

- Jeg løp litt hardt frem til 11 km, og derfra holdt jeg inn. Det er jeg fornøyd med, legger han til.

- Været var flott i dag. Løperne merket spesielt varmen midtveis i løpet. Selv om det var meldt regn, holdt det seg tørt. Løypa er morsom og gir fortsatt mulighet til å løpe raskt, også ute i terrenget.





Deltakerne Charlotte Tangvald Hansen (36) til venstre og Esther Marie Hansen (38) til høyre. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi begynte med Terrengkarusellen, og så ble vi bitt av basillen. Vi får utforsket lokalmiljøet, og arrangementene er sosiale og motiverende. Poenget er å gjøre ting både alene og i fellesskap, og finne glede i det man holder på med, sier de to.

- Man får testet kondisjonen i denne løypa. Man løper i skogen, og det er mer utfordrende enn på bane. Man kan ta løpet som en rolig økt, eller kjenne på farten, legger de til.

Esther har nylig lagt fotballstøvlene på hylla, så nå ønsker hun alternativ trening og løp.





Deltaker Jonny Dåstøl (53). (Foto: Sverre Larsen)

- Dette er et fint terreng. Jeg trives med det, og det er litt småkupert. Det er ikke de store bakkene som man kan møte i løp utenlands, sier Jonny med et smil.

- Mange liker stiene og veiene som løpet går i. Det er noen år siden jeg har løpt dette løpet nå, og det er utfordrende. Man må ta hensyn. Jeg har erfaringer med å ha løpt dette løpet tidligere, legger han til.





Deltaker Ronald Polenz (38). (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg har mange fine minner fra dette løpet, og det er på hjemmebanen min. Jeg vet at det er en veldig fin løype. Den er litt kupert med opp- og nedturer. I dag løper jeg i trimgruppa uten tid, og derfor skal jeg kose meg. Vi er en gjeng på fire som skal gjøre nettopp det, sier Ronald med et smil.

- Løypa er ikke for tung for de fleste! Det føles som det er mye nedover, og man glemmer fort at noe av det er oppover også, spesielt etter løpet!

- Jeg savner ingenting med løpet. Løypa er en fin treningsøkt. Det er første gangen jeg løper fra Stemmen til Dalane. Jeg har ikke løpt denne strekningen før, og det er spennende med en løype på 21 km! sier Ronald.





Bussjåførene Al Gashamy (66) til venstre og Arvid Jakobsen (69) til høyre. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi kjører for skoler og turer, og det går greit. Vi har ingen spesielle trafikale utfordringer, sier de to.

-Vi er fornøyde og blide, og det er ikke noe tull med oss. Det spiller ingen rolle om man kjører minibuss eller buss. Målet er at alle skal være så fornøyde som mulig på disse arrangementene, sier de.

Begge synes at bussene i Norge er gode, og at passasjerene kan kose seg og slappe av. Al har over 25 års erfaring med å kjøre buss, og Arvid har kjørt buss og lastebil i 45 år. Det man frakter skal trygt frem!





Elin Gundersen (74), arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Sommerskogsløpet arrangeres hvert år, og i år er det 29. gangen vi planlegger og gjennomfører løpet. Man kan velge mellom 21 km, 12 km og 8 km, og mange velger 21 km siden det er en halvmaraton. Etter 4 km fra Stemmen har vi en drikkestasjon med vann, saft, banan og førstehjelp, sier Elin fornøyd.

- Løypa i dag er litt kupert med fine stier, og alle løypene går i skogen. Vi håper det ikke kommer torden og lyn. Det er meldt fint vær, så det blir nok godt og varmt. Mange setter pris på dette området hvor løpene foregår. Løypene er litt steinete noen steder, men de er godt merket, sier Elin.

- De fleste velger å løpe fra Stemmen i dag, en 21 km løype til mål. Det er den fineste traséen. Noen starter også fra Aurebekkvannet, som byr på greit terreng og mye skog. De som ønsker en rask og hyggelig tur med litt motbakker, starter fra Bergstøl, sier Elin med et smil.



