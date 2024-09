Sondre Haukanes stolte på spurten da han vant 800 meter i UM

Det ble seier til Gneist-gutten Sondre Haukanes i klasse G16 på 800 meter i UM.

Sondre Haukanes (16) vant både 800 meter og hinder på UM i fjor. Etter en trøblete vår med sykdom og litt småskader slo han til med årsbeste på 800 meter under UM. Gneist-gutten vant etter en forrykende avslutning.

– Etter en tung vår har det løsnet nå. Jeg kom til finalen under junior NM, og jeg leverte årsbeste her i dag, sier Sondre etter 1.55,88. Pers med ett sekund.

– Dette var stort. Jeg følte at jeg hadde langt bedre kontroll i avslutningen i dag enn for ett år tilbake. Da jeg gikk i føringen inn i siste sving følte jeg at dette var min dag, sier Sondre.

Sondre var nummer fire rundt 200 meter fra mål. Herfra og inn var han konge.

– Jeg stolte på min spurtstyrke, og gjennomførte min taktikk med tanke på det, presiserer han.

Sondre vant hinder i fjor.

– Jeg har hatt et par dårlige opplevelser på hinder denne sesongen. Derfor valgte jeg å satse alt på ett kort i helgen. Jeg løper søndag også, men 3000 meter er ikke min greie, sier Sondre.

Sondre understreker at hinder ikke er et tilbakelagt stadium.

– Ikke på noen måte. Det blir trolig mer hinder på meg fremover, men ikke i helgen, avslutter han.



Christian Magnus Lothe Hitland og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad må se at Sondre Haukanes forsvinner fra i spurten. (foto: Torbjørn Fjellheim)

Sjumilssteg for Christian Lothe Hitland

Christian Lothe Hitland (16) vant 800 meter innendørs i 2023 i sin nasjonale mesterskapsdebut i Norna drakt. Siden har han slitt mye med sykdom og skader.

– Nå er jeg endelig skikkelig på gang. I fjor ble jeg nest sist på 800 meter under UM etter at jeg vant innendørs. Kyssesyke, korona og ettervirkninger har satt meg veldig tilbake. Derfor var sølv her i dag et sjumilssteg frem, sier Christian som nå løper for Gular.

– Jeg har vært nede på nesten null, så dette var en vitamininnsprøytning og en opplevelse jeg må ta vare på, understreker han.

I vinter ble han nummer fire på UM.

– Siden har form og prestasjonskurve bare pekt en vei, avslutter Gular-gutten.

Sammenlagt resultat, tre heat 800 meter G-16: