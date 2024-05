Det er nå kun to uker igjen før EM i friidrett hvor Sondre Nordstad Moen skal løøpe halvmaraton. Som oppkjøringen til mesterskapet løp han i helga 10 km i Great Manchester Run. Det gjorde han på sterke 27:57 og var med det kun to sekunder bak sin egen pers på distansen fra 2017. 5 km ble passert på 13:57 og han løp dermed andre halvdel omtrent like fort, nærmere bestemt på 14:00. Han kom på 6. plass i eliteklassen som ble vunnet av Vincent Ngetich på 27:25.

Dette må sies å love godt for Sondre Nordstad Moen før årets europamesterskap i Roma.

Også Kristian Ulriksen deltok i Manchester hvor han løp inn til en 38. plass på 32:33.

Eliteklassen for kvinner ble vunnet av Gotytom Gebreslase på 30:32.

Komplette resultatlister