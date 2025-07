Årets oppslutning var oppløftende med 170 påmeldte hvorav alle med tre unntak stilte til start og fullførte under fine løpsforhold i rundt 10 grader og skyet oppholdsvær. Hovedløpet på10 km økte for fjerde året på rad og hadde den beste deltakelsen siden 2019. Totalt økte løpet fra foregående år med 20 deltakere til 104 på 5 og 10 km og 40 når Småtrolløpet, som stod for den største økningen, tas med. Femundløpet legger vekt på at de minste skal trives i det mosehvite terrenget i sørenden av Norges tredje største innsjø, og i år dukket det opp en femundrein og underholdt til stor glede for alle barna.

Arrangørene fikk innfridd ambisjonene om økt oppslutning om årets Femundløp, noe Småtrolløpet bidro sterkt til. (Foto: arrangøren)

Tidenes nest raskeste

Av de mange flotte prestasjonene stod Sonja Emilie Moen fra IK Tjalve for den aller sterkeste med sitt vinnerløp på 36:30 i løypa som helt eksakt måler 9,6 km og går på småtekniske stier og grusveier i relativt flatt terreng med ca. 50 høydemeter totalt. Dette var tidenes nest raskeste løp på kvinnesiden i løypa som har vært uforandret i alle fall fra 1995, og tiden er to fattige sekunder bak Ida Meli Narbuvolls bestetid fra 2015. Det Sonja Emilie Moens andre strake seier i Femundløpet og en forbedring på 1:14 min fra fjorårets triumf for Tjalve-løperen som perset på 10 000 meter med 34:36 i Bislettmila halvannen uke i forkant av turen til Femundsmarka.

Bak den suverene vinneren var det jevnere mellom Marie Gjeruldsen og Eline Grindflek Granås (begge Ren-Eng) samt Pernille Gullikstad fra Søre Ål som løp inn til plassene 2 til 4 i løpet av et minutt.

De tre best premierte kvinnene (fra v.): Eline Grindflek Granås, Sonja Emilie Moen og Marie Gjeruldsen. (Foto: arrangøren)

Topp 10 kvinner (25 deltakere):

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Sonja Emilie Moen IK Tjalve K20-29 0:36:30 2 Marie Gjeruldsen FIK Ren-Eng K30-39 0:40:23 3 Eline Grindflek Granås Ren-Eng FIK K20-29 0:41:09 4 Pernille Gullikstad Søre ÅL IL K20-29 0:41:27 5 Camilla Johnsrud Rendalen K40-49 0:44:56 6 Emilie Ingebrigtsen Ren-Eng FIK K17-19 0:46:32 7 Ane Beate Engan Røros il K30-39 0:47:38 8 Kjersti Rønning Gløtfjell IL K30-39 0:48:00 9 Guro Rønnestad Lillehammer K40-49 0:48:15 10 Gunn Sonja Lysgård IL Nansen K40-49 0:48:54

Lars Horten Jordet lykkes i tredje forsøk

I herrenes løp var alle gode ting tre for Ren-Engs egen Lars Horten Jordet som kunne sikre seieren etter å ha fått problemer underveis i sine to første Femundløp som endte med 2. plass i 2002 og 3. plass i 2023. Den allsidige tolgingen klokket inn på 33.48 og hadde et minutts margin til trønderen Simon Utseth Sandvåg som har gjort østerdøl og ren-enger av seg. Tredjeplassen gikk til Nils Kristen Sandtrøen som ble distansert med ytterligere et minutt, men sørget for at arrangørklubben fordelte alle de tre første prisene internt. Fjorårsvinner Henrik Velle løp inn til 4. plassen i det som vi antar var et fartsholder-oppdrag for sin utkårede på jakt på løyperekorden siden tjalvisten løp Bislettmila på 32:01 for ni dager siden….

Endelig lyktes Lars Horten Jordet på "hjemmebane". (Foto: arrangøren)

Topp tre i herreklassen (fra v. ): Simon Utseth Sandvåg, Lars Horten Jordet og Nils Kristen Sandtrøen. (Foto: arrangøren)

Topp 10 menn (50 deltakere):

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lars Horten Jordet Ren-Eng FIK M20-29 0:33:48 2 Simon Utseth Sandvåg Ren-Eng FIK M30-39 0:34:49 3 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng M30-39 0:35:44 4 Henrik Velle IK Tjalve M30-39 0:36:56 5 Magne Harborg Røros IL M20-29 0:37:02 6 Mikal Lillestu Ren-Eng FIK M30-39 0:37:10 7 Adnan Begic Røros M40-49 0:38:28 8 Sander Ekeberg FIK Orion M17-19 0:38:30 9 Leo William Bævre Tyrving IL M12-16 0:38:33 10 Jostein Valan Røros IL M50-59 0:38:46

5 km er for de voksne en trimdistanse med tid, men uten rangering, med unntak av for 12-16-åringene som gjorde opp om seieren i sine to klasser. Her viste Vanja Bukkvoll fra Røros (25:34) seg som den sterkeste av jentene, og Simen Strand fra Koppang (21:38) sørget for nok en seier for arrangørklubben i gutteklassen.

8 ungdommer og 21 i mosjonsklassen stilte til start på den drøye 5 kilometeren. (Foto: arrangøren)

