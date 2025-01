Kvinnenes løp kan fort bli høydepunktet i Ras Al Khaimah lørdag morgen siden begge de etiopiske favorittene, Germawit Gebrzhair og Ejgayehu Taye, antyder at de jakter verdensrekorden til landskvinnen Letesenbet Gidey på 1:02:52.

Det bør unasett bli et spennende oppgjør mellom de etiopiske kvinnene med samme personlige rekord på 1:04:14. Girmawit Gebrzhair overrasket seg selv og andre da hun satte sin pers og fortsatt gjeldende løyperekord i Ras Al Khaimah for tre år siden. Etter å ha klokket in på 29:34 på på 10K Valencia for to uker siden, antyder hun at verdensrekorden er innen rekkevidde.

Ejgayehu Taje klokket på sin side innpå samme pers i Valencia for tre måneder siden. Hun stiller med sin private fartsholder for å prøve å holde løftet sitt.

- Hun bestemte seg for å gå for verdensrekorden basert på treningen de tre siste månedene . Hun løp på litt over 64 minutter i Valencia uten god nok mengde i beina seks uker etter at banesesongen var over. Denne gangen har hun jevnlig tilbakelagt mer enn 28 km med 3:20-tempo i høyden, forteller agenten hennes.

Ejgayehu Taye. (Foto: Giancarlo Colombo / Ras Al Khaimah Half Marathon)

Lasoi klar favoritt

Kenyanske Isaia Lasoi er med 58:10 fra København i fjor høst den desidert raskeste mannen i feltet:

- Jeg har løpt 175-190 kilometer i uka på trening. Jeg har forberedt meg veldig godt og er klar til å vinne. Dessuten har det blitt noen endringer i løypa som gjør den raskere, så jeg tror er god for under 58 minutter og kanskje true verdensrekorden på 57:30 satt av Yomif Kejelcha i Valencia i oktober.

Isaia Lasoi. (Foto: Giancarlo Colombo / Ras Al Khaimah Half Marathon)

Fjorårets løp i Ras Al Khaimah ble påvirket av vind og en tykk tåke som rullet inn fra havet, men årets værmelding lover bedre med 15-16 grader i årets arrangement med nærmere 10 000 deltakere på 2 km, 5 km, 10 km og halvmaraton.

