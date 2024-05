Det ble en ypperlig oppfølging av den lange tradisjonen av Ask-stafetter da den 70. utgaven ble arrangert. Været ga en sjokkåpning på sommeren med sol og kortebuksetemperatur, og til å kaste glans over jubileumsutgaven stilte friidrettspresident Anne Farseth og foretok åpning og premieutdeling.

Det var som vanlig mange stafettlag i alle aldersgrupper, men denne gangen var det ikke noen utenbys lag som hadde tatt turen til Askøy. Muligens hadde dette sammenheng med at det skal foregå en annen stafett i Oslo på lørdag, Holmenkollstafetten.

Men det ble utkjempet mange spennende dueller mellom de lokale klubbene fra Bergen, Askøy og Osterøy. Denne gangen var det også en klubb som deltok for første gang, Fyllingen Friidrett. Denne klubben er ikke så gammel, men den har fått opp et veldig aktivt miljø.

Dagen startet med barneløp, og deretter ble det tre starter: to starter i en 4-etappers løype for kvinnene og deretter en start med 6 etapper for mennene.

Første øvelse i Ask-stafettens jubileumsutgave var barneløp.



Ask-stafetten ble åpnet av friidrettspresident Anne Farseth.

Første stafett: jenter og gutter 11 – 14 år. Fire etapper.

Her var det to ulike klasser, 11 – 12 år, gutter og jenter. Dette var en ny klasse for året.

For jentene var det Kalandseid som åpnet best og vekslet først på de to første vekslingene, men på den siste etappen tok Gneists ankerkvinne Maja Wolff over føringen og kom først i mål.

For de yngste guttene ble det også avgjort på den siste etappen. Her var Gneist først på den siste vekslingen, men på den siste etappen overtok Bjarg initiativet og sørget for seier til laget.

I klasse 13-14 år jenter var det Asks Sofie Elise Indrebø som åpnet klart best på den første etappen og ordnet et forsprang på 4 sekunder til neste lag. Og Ask ga aldri fra seg dette initiativet og tok seieren, 10 sekunder foran Bjarg på andreplass.

For gutter 13-14 år var det kun to lag, Gneist og Bjarg, og her hadde Gneist initiativet gjennom alle de fire etappene og tok seieren.

På den første starten var det to aldersklasser: 11 - 12 og 13 - 14 år, gutter og jenter.



Det var Sofie Elise Indrebø som åpnet klart best på den første etappen og ordnet et forsprang på 4 sekunder til Ask.



På den siste etappen tok Gneists ankerkvinne Maja Wolff over føringen og skaffet seieren i klasse Jenter 11-12 år​. Laget til Bjarg følger like bak.

Resultat jenter klasse 11-12 år

Plass Startnr. Lag Løpere Klasse Tid 1 53 IL Gneist (Marielle Storli-Rabenorolahy, Marie Christenson, Silje Dyb Endresen, Maja Wolff) Jenter 11-12 år 03:48 2 51 Bjarg (Eir Vårdal Olimb, Ingrid Raa, Tiril Godvik Dahl, Lydia Steinsland Ursin) Jenter 11-12 år 03:49 3 52 Kalandseid (Hermine Melin-Olsen, Olivia Cronin, Pia Kaland, Marte Anfindsen) Jenter 11-12 år 03:50

Resultat jenter klasse 13-14 år

Plass Startnr. Lag Løpere Klubb Tid 1 57 Ask (Sofie Elise Indrebø, Matilde Straume, Ingrid Straume Sunde, Sina Feness Armond) Ask 03:12 2 55 Bjarg (Anna Førde Skjerven, Ella Milde Skarsvåg, Tuva Godvik Dahl, Mathilde Agdestein) Bjarg 03:22 3 56 Il (Aleksandra Millie Tviberg, Maria Rejczak, Marte Gaupset Allers, Kristine Endresen) Gneist 03:26 4 58 Ask (Amanda Koldøy Furu, Klara Rebnord, Embla Mevold Sigvaldsen, Eva Dunoje) Ask 03:40



Gneists vinnerlag i klasse jenter 11-12 år



Samson F. Skjerven bringer pinnen først til mål på den siste etappen til seier for Bjarg.



Damiao Pagarete avslutter til seier for Gneist i klasse Gutter 13-14 år.

Resultat Gutter 11-12 år

Plass Startnr. Lag Løpere Klubb Tid 1 60 Bjarg (Magnus Aarvold, Audun Jørgensen, Oskar Gillevik-Walle, Samson F. Skjerven) Bjarg 03:28 2 61 IL Gneist (Paul Eichele, Lyder Kallekleiv, Ulrik Kallekleiv, Azis Buhut Göturk) Gneist 03:29 3 63 Ask (Emil Mevold Sigvaldsen, Sigurd Olai Reigstad, Georg Breivik, Trym Garnes) Ask 03:36 4 62 Kalandseid (Aune Kaland, Emil Hoff, Brage Engstrø, Mathias Wilhelmsen) Kalandseid 03:42

Resultat Gutter 13-14 år

Plass Startnr. Lag Løpere Klubb Tid 1 66 IL Gneist (Emil Noel, Anderas B. Tjelflåt, Andreas Aarvold, Damiao Pagarete) Gneist 03:09 2 65 Bjarg (Sigurd Jørgeson, Storm Simpson-Hetlevik, Viljar Anderson, Jonathan Steinsland Ursin) Bjarg 03:20

Andre stafett: kvinner junior, senior og veteran begge kjønn. Fire etapper.

Her er var det ikke så lett å skille ut juniorer fra seniorene, det ble en kamp mellom alle lagene. Og det ble et juniorlag som ble best av samtlige lag: Ask. De hadde hele veien god kontroll på Vareggs to lag som de konkurrerte med i juniorklassen, men antagelig kjempet løperne her like mye med seniorene. Og Ask juniorlag kjempet hele veien med de beste seniorlagene til Gular, Varegg og Fyllingen.

I mål var Asks juniorlag tre sekunder foran Gulars lag som vant seniorklassen.

I seniorklassen var det nokså jevnt mellom Varegg, Fyllingen og Gular på den første vekslingen. På den andre vekslingen hadde Anne Danielsen skaffet debutanten Fyllingen et forsprang på tre sekunder foran Varegg. Kampen om seniorseieren ble egentlig avgjort på den tredje etappen. Her måtte Fyllingens Ingrid Solberg se seg fraløpt av gode konkurrenter hos Gular og Varegg: Karoline Hernes Mongstad og Bethine Riise Carlsen. Også Rebekka Birkeland på Asks lag løp forbi Fyllingen.

På den siste etappen holdt Ingunn Nilsen Hagen Gular i ledelsen mens Erika Davidova sikret sølvet til Varegg. Her klarte Fyllingens Lea Alise Gundersen å innhente Ask igjen, og debutantene fra Fyllingsdalen tok dermed tredjeplassen.

I kvinner veteran 35 og 45 var det tre lag fra arrangørklubb Ask som konkurrerte seg imellom.



Første etappe: her kommer lagene fra Ask, Varegg, Fyllingen og Gular.



Fyllingen Friidrett deltok i Ask-stafetten for første gang. Her er det Nicoline Covlsen som veksler til Anne Danielsen.



Leah Indrebø bringer Asks pinne videre til Sigri Hundven Eliassen.

Klasse Herrer veteran 60: Bjørn Fluge skal levere til Trond Mikkelsen.



Kvinner veteran 35: Jenny Amundsen veksler til Siv Aune.



Anna Kolstad Silseth kommer først til mål av både juniorer og seniorer, og det gir Ask juniorseieren.



Gular vinner seniorklassen, men ankerkvinne Ingunn Nilsen Hagen må se at juniorlaget til Ask kommer inn før dem.



Erika Davidova og Varegg blir nummer to i kvinner senior.



Lea Alise Gundersen og Fyllingen blir nummer tre i kvinner senior.

Laget til Ask vinner juniorklassen, og siden de også ble beste kvinnelag får de en pengepremie på 7500 kroner. Friidrettspresident Anne Farseth delte ut medaljene og premien.

Laget til Gular som vant kvinner senior.

Resultat kvinner junior.

Plass Startnr. Lag Løpere Tid 1 72 Ask (Leah Indrebø, Sigri Hundven Eliassen, Ronja Furevik, Anna Kolstad Silseth) 06:21 2 70 Varegg (Anna Leinan, Live Færø Linde, Julia Rosenberg, Ida Mikkonen) 07:20 3 71 Varegg (Ulrikke Knudtzon, Ida Eide Bergersen, Helene Osen, Ine Nesje Hernes) 07:48

Resultat kvinner senior:

Plass Startnr. Lag Løpere Tid 1 74 Gular (Erle Musum Lyng, Synne Heggøy Fjeldberg, Karoline Hernes Mongstad, Ingunn Nilsen Hagen) 06:24 2 76 Varegg (Victoria Osen, Alexandra Irgens, Bethine Riise Carlsen, Erika Davidova) 06:30 3 75 Fyllingen (Nicoline Covlsen, Anne Danielsen, Inrid Solberg, Lea Alise Gundersen) 06:47 4 77 Ask (Sofie Hustad, Amalie Melby Arnesen, Rebekka Birkeland, Victoria Madelen Bekken) 06:48 5 78 Ask (Venja Jørgensen Lillebø, Ingvild H. Nilsen, Maren Høviskeland, Senine Feness Armond) 07:51



Resultat veteranklassene:

Plass Startnr. Lag Løpere Klasse Tid 1 83 Ask Løp (Arild Hauge, Eldar Andreassen, Christopher Søyand, Stian Haugen) Herrer veteran 35 07:24 1 84 Ask (Bjørn Fluge, Trond Mikkelsen, Øystein Eriksen, Eilif Villanger) Herrer veteran 60 07:25 1 80 Ask (Jenny Amundsen, Siv Aune, Anne Karin Syvertsen, Mona Breivik, ) Kvinner veteran 35 09:09 1 81 Ask (Elin Hundven Eliassen, Inger Jørgensen, Line Feness Armond, Solgun Ellingsen) Kvinner veteran 45 07:51 2 82 Ask Løp (Bodil Hansen, Aud-kari Lønning, Benedikte Jacobsen, Kristin Holstad) Kvinner veteran 45 07:52 1 99 Ask (Lars Magnus Villanger, Sjur Breivik, Knut B Andreassen, Remy Furevik, Lasse Eriksen, Christer Vonheim) Herrer veteran 35 17:48 2 98 Osterøy (Tore Hannisdal, Sigbjørn Reigstad, Arne Reigstad, Per Ole Mostrøm, Sigbjørn Reigstad, Bjarte Vik) Herrer veteran 35 18:43



Laget til Ask i Kvinner veteran 35. Disse hører tydeligvis også til løpegruppen Løp Sammen Askøy, som er tilknyttet Ask friidrett.

Tredje stafett: menn junior og senior, menn veteran 35+. Seks etapper.

For menn senior var det kanskje ikke så overraskende at det var Osterøy som startet best. Det var Vegard Trefall som brakte pinnen raskest til første veksling, der den ble overlevert til Trygve Feidje Mjelde. Han tok bronsemedalje i NM terrengløp for litt over en uke siden, og han var nok en av de sterkeste løperne i dette feltet. Da han hadde levert sin etappe var det blitt 13 sekunder i favør av Osterøy ned til Gneist på andreplass. Da var også et annet lag fra Osterøy hektet av, Mjøsdalen, som lå på andreplass ved første veksling.

Etter dette var det lagene til Ask og Gneist som kjempet for å hente inn igjen Osterøys forsprang. Ved 4. veksling var det likt mellom Osterøy og Ask, med Gneist 6 sekunder bak dem. På 5. etappen var det Daniel Bruvik som transporterte pinnen for Osterøy. Han gjorde en glimrende halvmaraton i Bergen City Marathon sist helg, og det kjente han muligens i beina. Osterøy var i hvert fall hektet av kampen om gullet da det kom til siste veksling, der det stod jevnt mellom Ask og Gneist. I denne duellen viste Nicolai Holdhus fra Gneist at han var sterkere enn Jan-Olav Hilleren fra Ask, og dermed gikk stafettseieren for menn senior til Gneist.



Juniorer og seniorer løper ut på den første av seks etapper. Vegard Trefall og Emil Fremmningsmoen fra Osterøy og Gular plasserer seg fremst.



Det ble en trivelig dag i solen for de mange fremmøtte publikummerne. Og en del spenning fikk de også.



Det ble en andreetappe det nærmest luktet svidd asfalt av da Trygve Feidje Mjelde skaffet Osterøy 13 sekunders forsprang til neste lag, som var Gneist.



Aleksander Hauge Øyen fra Gneist veksler som nummer to.



Oskar Alm Harestad overtar pinnen for Gneist, og gjør en god etappe. Han får senere premien for beste etappetid på tredjeetappen.



På Asks lag sender Jon-Henning Hilleren ut Daniel Alejandro Johnsen. De er nå 5 sekunder etter Gneist.



Juniorlaget til Gneist veksler som nummer tre. Tord Andresen leverer pinnen til Oskar Trumpy.



Mjøsdalen veksler som nummer fire: Brage Hanstveit til Leon Kalleklev.



Gular er et stykke bak teten. Sivert F. Sellevold legger ut på tredjeetappen.



Varegg: Anders Vevoi sender ut Jouard Karlsen.



Inn til fjerde veksling, og situasjonen har endret seg dramatisk: Marius Sørli har hentet inn hele forspranget til Osterøy, og veksler jevnt med Jonas Lillejord. Gneist er foreløpig hektet av.



Jonas Lillejord sender Osterøys pinne videre til Daniel Bruvik.



Marius Sørli sender ut Sigve Lillebø.



Så kommer Andreas Fantoft med pinnen til Gneist, 6 sekunder etter de to lagene foran.



Sondre Johan Knutsen gyver løs på 5. etappen. Det går unna, han får stafettens beste tid på den etappen.



Jonas Skjerven og Mjøsdalen blir det fjerde laget som kommer inn til veksling.



Gneist blir det første juniorlaget som kommer inn til 4. veksling. Sondre Haukanes sender ut Martin Mjelde.



Så kommer Gular: Olav Spikkeland veksler til Olav S. Hammer.

Juniorlaget til Ask: Tobias Natland veksler til Herman Andreassen.



Herman Andreassen.



Herrer veteran 35: Remy Furevik veksler til Lasse Eriksen.



Første løper i mål blir Nicolai Holdhus, og dermed vinner Gneist denne stafetten, klasse senior.



Det andre laget som passerer målstreken: Jan-Olav Hilleren har gjort jobben for Ask.



Magnus Reigstad bringer Osterøy inn til den siste pallplassen i seniorklassen.



Martin Kårstad og Mjøsdalen inn til fjerdeplass senior.



Gneist vinner også juniorklassen. Filip Holdhus brakte pinnen i mål.



Benjamin Bjørnstad bringer Gulars pinne i mål. 5. plass.



Ask tar andreplassen i juniorklassen. Ole Magnus H. Villange bringer pinnen til mål.



Trener, lagleder og entusiast Bjarte Vik fikk løpe selv i dag: han bringer pinnen i mål for Osterøys lag i Herrer veteran 35.

Gneists vinnerlag i herrer senior, og med beviset på at de mottar pengepremien på 7500 kroner for beste herrelag.



Laget til Ask som tok andreplass i senior menn, sammen med Anne Farseth.



Bronselaget til Ask.



Det andre vinnerlaget til Gneist: juniorlaget.

De som hadde beste etappetid: Vegard Trefall, Trygve Feidje Mjelde, Oskar Alm Harestad , Marius Sørli, Sondre Johan Knutsen og Nicolai Holdhus.

Det vanket selvsagt også heder til dem som hadde hatt viktige roller i forbindelse med Ask-stafetten: Friidrettspresident Anne Farseth, speaker Stein Fossen, tidtaker Tom Roger Johansen og Eddie Ebbesvik, daglig leder av Hordaland Friidrettskrets.

Resultat menn senior:

Plass Startnr. Lag Løpere Tid 1 87 Gneist IL (Thomas Strønstad-Løseth, Aleksander Hauge Øyen, Oskar Alm Harestad, Andreas Fantoft, Sondre Johan Knutsen, Nicolai Koldhus) 15:03 2 91 Ask (Sander Feness Armond, Jon-Henning Hilleren, Daniel Alejandro Johnsen, Marius Sørli, Sigve Lillebø, Jan-Olav Hilleren) 15:10 3 89 Osterøy (Vegard Trefall, Trygve Feidje Mjelde, Torstein Leiren Mastervik, Jonas Lillejord, Daniel Bruvik, Magnus Reigstad) 15:19 4 90 Mjøsdalen (Daniel Hanstveit, Brage Hanstveit, Leon Kalleklev, Jonas Skjerven, Håvard Kleppe, Martin Kårstad) 15:52 5 86 Gular (Emil Fremmningsmoen, Christian Lothe Hitland, Sivert F. Sellevold, Olav Spikkeland, Olav S. Hammer, Benjamin Bjørnstad) 16:26 6 88 Varegg (Erlend Kristiansen, Anders Vevoi, Jouard Karlsen, Tor Johan Askeland, Trygve Andresen, Robert Falkevik) 16:51

Resultat menn junior:

Plass Startnr. Lag Løpere Tid 1 94 Gneist (Didrik Stuhaug Hatlelid, Tord Andresen, Oskar Trumpy, Sondre Haukanes, Martin Mjelde, Filip Holdhus) 15:54 2 96 Ask (Henrik H. Villanger, Oskar Natland, Brede Bergheim, Tobias Natland, Herman Andreassen, Ole Magnus H. Villanger) 16:57 3 92 Ask (Markus Enes Heggøy, Johannes Sture, Øyvind Kolstad Silseth, Sakarias Breivik, Hector Breivik, Mathias Osnes Andreassen) 18:07

Resultat Herrer veteran 35:

Plass Startnr. Lag Løpere Tid 1 83 Ask Løp (Arild Hauge, Eldar Andreassen, Christopher Søyand, Stian Haugen) 07:24 1 99 Ask (Lars Magnus Villanger, Sjur Breivik, Knut B Andreassen, Remy Furevik, Lasse Eriksen, Christer Vonheim) 17:48 2 98 Osterøy (Tore Hannisdal, Sigbjørn Reigstad, Arne Reigstad, Per Ole Mostrøm, Sigbjørn Reigstad, Bjarte Vik) 18:43

Resultat Herrer veteran 60: