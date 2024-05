Regnet og tåken skjulte at den nye Løvstien har en flott utsikt over Bergen by, men ellers ble Løvstien på langs en vellykket familiedag for både store og små. Det var over 200 påmeldte til arrangementet som gikk Kristi Himmelfartsdag, i den splitter nye Løvstien. Været spilte ikke helt på lag, og tåken skjulte hele utsikten. Vi vet ikke hvor mange som faktisk deltok, men det var i hvert fall mange barn og voksne med startnummer i løypen.

Og det var ansiktsmaling, rare utkledninger, og utdeling av ballonger og mat. Så de barnefamiliene som fikk oppleve dette hadde en spennende tur i en ny turløype, der også været laget en litt spesiell stemning.

Det viktigste er jo å komme seg ut, selv om det er regn og tåke.

Les også:

Å gå på en trebro oppe langs Løvstakken, i litt tåke og regn sammen med andre, få ansiktsmaling og medalje etterpå, der er vel en fin tur?

Dette var et typisk familiearrangement. Og man må jo lære at det ikke alltid er fint vær når man har på seg starnummer.

Som alltid når Patricia Flataker arrangerer noe, så møter man gjerne spennende dyr i løypen.

Etter løpet var det mat å få.

Se flere bilder fra "Løvstien på langs" i bildekarusellen øverst her.