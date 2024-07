Løypa som venter maratonløperne i Paris beskrives som både vakker og brutal. Med ikoniske landemerker som Louvre, Palais des Tuileries og Eiffeltårnet, samt en utfordrende høydeforskjell på hele 155 meter mellom 14,2 km og 20,3 km, kan dette løpet bli en uforglemmelig opplevelse for både utøvere og tilskuere.



Den beryktede stigningen

Den mest beryktede delen av løypa er en 6,1 kilometer lang stigning á 169 meter. I følge den dobbelte olympiske maratonløper Ed Eyestone, er det ingenting sammenlignbart i moderne maratonløping.

- Det ville vært som å ta Bostons bakker og flytte dem til 16 km-merket, sier Eyestone til nettstedet Let’s Run.

- Løperne vil møte en utfordring uten sidestykke, beskriver Tony Estanguet, leder for Paris’ organisasjonskomité. John Kellogg, en statistikkekspert fra Let’s Run, anslår at løpet kan gå så mye som 3.30-4.00 langsommere enn et flatt maraton på grunn av de bratte opp- og nedstigningene.



Det store spørsmålet: Kan Eliud Kipchoge forsvare tittelen?

Eliud Kipchoge, som allerede har vunnet to olympiske gullmedaljer, møter denne gangen større utfordringer. I sitt siste løp i Tokyo endte han på en skuffende 10. plass med tiden 2.06.50. Selv om hans fysiske form var på topp, var det tydeligvis mentale utfordringer som påvirket hans prestasjon.

- Du trenger både den fysiske og mentale delen for å løpe et sterkt maraton, forteller hans agent Valentijn Trouw til Let’s Run.

Kipchoges tidligere prestasjoner i kuperte løyper, som hans 6. plass i Boston 2023, tyder på at han må ha tilpasset treningen sin betydelig for å takle OL-løypa som møter ham i Paris. Hans trener Patrick Sang bekrefter at de har vært gjennom løypa og forberedt seg grundig for det som skal komme.



Favorittene

Kipchoge er ikke lenger den klare forhåndsfavroitten, og det er flere sterke kandidater til å ta OL-gullet. Sisay Lemma fra Etiopia har vist imponerende form med seire i Valencia (2.01.48) og Boston. Hans mange løp det siste året nevnes som noe som kan slå ut negativt for hans del.

Kenyas Benson Kipruto og Alexander Mutiso er også sterke kandidater, med henholdsvis seire i Tokyo og London. Ugandas Victor Kiplangat, kjent for sine gode egenskaper i motbakker, kan definitivt være en outsider som overrasker. Han er tidligere verdensmester i fjelløp (fra 2017).



Folket ser ut til å ha mer tro på både Lemma og Bekele enn Kipchoge. En spørreundersøkelse på Let´s run viser at Lemma er den største favoritten med 25 prosent av stemmene. Bekele får 20 prosent, mens Kipchoge er nummer tre med 16 prosent av stemmene.



Eliud Kipchoge 16 % Sisay Lemma 25 % Victor Kiplangat 13 % Kenenisa Bekele 20 % Alexander Mutiso 1 % Benson Kipruto 11 % Andre 14 %



Her er løypa til den olympiske maratonen i Paris 2024







Tidspunkt

Maraton herrer: Lørdag 10. august 08.00

Maraton kvinner: Søndag 11. august 08.00