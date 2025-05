Det var minuttstart i alle klasser unntatt N-Åpen. I alt stilte 92 løpere til start i denne andre etappen i ungdomscupen for løpere opp til og med 20 år samt studenter opp til 25 år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre er da hevist til rollen som støtteapparat og heiagjeng når ungdommen er i fokus.

Kartet, Elverum sentrum, med sprintnorm i målestokk 1:4000 og ekvidistanse 2 meter er utgitt i 2025.

Løpsområdet var i hovedsak sentrumsområde med innslag av park og et lite skogsområde. I deler av løpsområdet møtte de fleste klasser på kunstige sperringer ved trafikkerte områder. Disse måtte kun passeres over veikryssinger markert på kartet.

Løyper:

H 17-20, H21-25: 3 km

D 21-25, D 17-20, H15-16: 2,6 km

D 15-16: 2,3 km H/D 13-14: 2,2 km

H/D 11-12: 1,5 km

H/D 10: 1,3 km

B-Åpen: 2,2 km

C-Åpen: 1,5 km

N-Åpen: 1,3 km

Løypelengder oppgitt i luftlinje.

Ledertrøyer:

Klassevinnere:

D21-25: Ane Malene Kolstad, Gjø-Vard

H17-20: Odin Øysteinson Østby, Hamar OK

D17-20: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D15-16: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Kristian Urset, Vang OL

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer OK

D 11-12: Esther Sørlien Stenberg, Vang OL

H-10: 4 flinke løpere

D-10: 7 flinke løpere

B-Åpen: Harald Thirud, OL Toten-Troll

C-Åpen: 2 flinke løpere

N-Åpen: Bare vinnere, 12 løpere

Det var løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.



Alle resultater, kart og løyp er i Livelox med ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Kommende Mjøs-O cup løp:

Løp 3: 4. juni, Moelv - Gjøbi-etappen - Mellomdistanse

Løp 4: 27. august - Gjøvik – Skyttermoenetappen - Mellomdistanse

Løp 5 - finale: 13.september – Lillehammer- Furuberglåvenetappen - Jaktstart- mellomdistanse.

