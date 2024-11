Mandag 18. november åpner påmeldingen for Hytteplanmila 2025



I mange år har det vært en egen konkurranse å løpe raskest opp de siste 200 m i Hytteplanmila. Sparer man seg de første 9,8 km, så kan man lange ut oppover bakken og sikre seg en førsteplass. I år var resultatene godt gjemt på Ultimates resultatsider, men nå har vi sporet dem opp - og det viser seg at det var en svenske var aller raskest.



Og ikke hvilken som helst svenske, men en svensk mester på 4 x 800 m på laget til Hytteplanmilas mangeårige samarbeidsklubb, Hälle, som har fire seire i Hytteplanmila og enda flere pallplasser. Benjamin Åberg har 1.49.67 på 800 m i år og sterke 48.89 fra sommerstevnet på Bislett. Han har også er pers på 200 m på 22,61.





Pulsbakkevinneren: Benjamin Åberg startet første 6 km som bodyguard og fartsholder for klubbkamerat Ida Kraft, som vant klasse jenter 18-19 år på gode 35.09. (Foto: arrangøren)





Så en kilometer med hvile: Sjuende kilometeren gikk på 8.16 mens han ventet inn en ny klubbkamerat, Hanna Strand, som ble nr. 4 i klasse 14-15 år. Så var han igjen fartsholder inntil 20 m sto igjen. Da han satte full fart og løp fra henne med 16 sekunder på de siste 200 m. (Foto: arrangøren)



De siste 200 m med motbakke på 27 sekunder er uansett imponerende, selv om han hadde mye igjen på tanken etter 9,8 km oppvarming. Han ble nr. 1781 i herreklassen på 10 km, og nr. 1 opp Pulsbakken.



Sander Dybwad Mathiesen var nest best opp bakken, 3 sekunder etter vinneren, og fikk en habil plassering i klasse 20-22 år med 9. plass på 31.57 og en 84. plass totalt i Hytteplanmila.



Friske fraspark: Det gikk imponerende fort opp bakken også for Ferdinand Kvan Edman. Blant de 10 beste på 10 km var det kun totalvinneren, Narve Gilje Nordås, som løp fortere opp bakken. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater - Opp pulsbakken - de siste 200 m mot mål - menn

Pl. St. nr. Navn Land Klubb Klasse Tid Pl. 10 km 1 431 Benjamin Åberg SWE Hälle IF M23-34 27 sek. 1781 2 305 Sander D. Mathiesen NOR Vidar Sk M20-22 30 sek. 84 3 226 Henrik Marius Laukli NOR Strindheim IL M23-34 31 sek. 75 4 553 Vidar Junior Bjørnås NOR Målselv IL M16-17 31 sek. 218 5 200 Narve Gilje Nordås NOR Sandnes IL M23-34 31 sek. 1 6 323 Johannes Øvereng NOR Namdal løpeklubb M20-22 32 sek. 117 7 206 Ferdinand Kvan Edman NOR Tjalve IK M23-34 32 sek. 6 8 2742 Knut Sørsdal Fodnæss NOR Soknedalen IL M40-44 32 sek. 2742 9 1525 Truls Filseth Augdal NOR TEAM BDO NHHS M23-34 32 sek. 1444 10 563 Philip Storm Gulbrandsen NOR Ullensaker/Kisa IL M16-17 33 sek. 40 11 415 Pål Onsrud NOR Gjøvik Friidrettsklubb M23-34 33 sek. 179 12 244 Mathias Moen NOR Vidar Sportsklubben M35-39 33 sek. 32 13 2075 Tore G Stengårdsbakken NOR AC Milan M23-34 33 sek. 473 14 5735 Halvor Winberg NOR Herkules Friidrett M23-34 33 sek. 137 15 208 Per Svela NOR Norna-Salhus IL M23-34 33 sek. 3 16 229 Tore Akerlie NOR Gular IL M23-34 33 sek. 17 16 233 Olle Ahlberg SWE Hälle IF M23-34 33 sek. 39 18 5507 Jan Olav Løvdokken NOR M23-34 33 sek. 1330 19 1713 Jens Petter Bergerud NOR KL Running/AAJ BIL M23-34 33 sek. 202 20 219 Mikael Johnsen DEN AGF Atletik M23-34 33 sek. 7 21 555 Martin U Sløgedal NOR Kristiansands IF M18-19 33 sek. 115 22 1770 Jon Inge Hagen NOR Sport Holding AS M40-44 33 sek. 1492 23 1507 Gaute Tveit NOR Bratsberg IL M23-34 33 sek. 254 24 362 Filip Jonsson SWE Hälle IF M18-19 34 sek. 107 25 5888 Henning Lie NOR Næringsbanken M23-34 34 sek. 388

Alle Pulsbakke-resultater



Karoline raskest hele veien - også opp Pulsbakken



I mål: Pulsbakken er unnagjort for Karoline Bjerkeli Grøvdal og Vebjørn Hovdejord. Vebjørn ble nr. 6 i klasse 20-22 år på 31.11 og Karoline vant suverent for kvinner med 31.12. Opp Pulsbakken brukte Karoline 37 sekunder og Vebjørn 40 sekunder. (Foto: Samuel Hafsahl)

Resultater - Opp pulsbakken - de siste 200 m mot mål - kvinner

Pl. St. nr. Navn Land Klubb Klasse Tid Pl. 10 km 1 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR Tjalve IK K23-34 37 sek. 1 2 500 Wilma A B Torbiörnsson NOR Ullensaker/Kisa IL K16-17 38 sek. 2 3 21 Line K Schulz DEN Aarhus 1900 Danmark K23-34 38 sek. 9 4 86 Christina Toogood NOR Sandnes IL K35-39 39 sek. 31 5 3 Alberte Kjær Pedersen DEN AGF Atletik K23-34 39 sek. 3 6 7 Sigrid Jervell Våg NOR Tjalve IK K23-34 39 sek. 7 7 27 Anzu Lovise Kvam NOR Gular IL K23-34 40 sek. 15 8 56 Ida Kraft SWE Hälle IF K18-19 40 sek. 23 9 20 Selma Løchen Engdahl NOR FIK Orion K23-34 40 sek. 4 10 81 Anne Årrestad NOR Vidar Sportsklubben K35-39 40 sek. 19 11 5163 Marte Gleditsch NOR Jølster IL K23-34 41 sek. 75 12 64 Julie Aspesletten NOR Oslostudentenes IK K35-39 41 sek. 21 13 57 Liv Dinis SWE Hälle IF K20-22 41 sek. 10 14 18 Sanna Mustonen SWE Hässelby SK K23-34 41 sek. 6 15 4 Amalie Sæten NOR Ullensaker/Kisa IL K23-34 41 sek. 5 16 19 Emilie Krey Ludviksen NOR Tromsø Løpeklubb K23-34 41 sek. 28 17 16 Mari Roligheten Ruud NOR BUL IL K20-22 41 sek. 8 18 61 Sunniva Isabel Cook NOR Strindheim il K20-22 41 sek. 22 19 142 Sara Kjeldsen Lie NOR K23-34 41 sek. 37 20 140 Sofie Kjos Bergum NOR Vidar Sportsklubben K23-34 41 sek. 84 21 2329 Sonja Moen NOR Oslostudentenes IL K23-34 41 sek. 27 22 29 Karoline H. Mongstad NOR Gular IL K23-34 41 sek. 16 23 123 Hilde Brennskag NOR Gular IL K23-34 42 sek. 39 24 51 Vibeke Jensen NOR Strindheim il K23-34 42 sek. 13 25 53 Adele N. Henriksen NOR Gular IL K20-22 42 sek. 25

Høy puls: Sigrid Jervell Våg var blant de raskeste opp Pulsbakken, men det koster mye. Så da er det fint å få hjelp til å komme seg på beina igjen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Hytteplanmilas samleside: Her kan du lese reportasjer fra årets løp og det meste om tidligere års Hytteplanmiler