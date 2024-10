(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Huldertrampen gikk i forholdsvis krevende Løtenterreng, blanding av gran og furuskog, løpbarheten var middels til god. Samlingsplass var i år Jonsbu grendehus i nærheten av Rokosjøen i Løten.

Det ble spurtoppgjør i den lengste løypa, Vegard Ølstad Dalberg Vang OL var 11 sekunder føre Ove Haugereid Vang OL i mål. I damehulder klassen stilte bare en løper, Maghild Kleppa Madslien Lillehammer OK opp. Hun hadde flere herreløpere bak seg i den lengste løypa.

I Pyseløypa var det også spurtoppgjør, Ivar Hesselberg Indby Løten OL var to sekunder føre Annar Erlien Sølerød Gjø-Vard OL og Mari Sørlien Stenberg Vang OL vant pyskeklassen for damer 6 sekunder føre Lea-Rebekka Tonjer Nydalen SK og i Miniløypa var Andreas Huber Hamar OK og Anne-Guri Jevne Hamar OK raskest. I mini jenter og mini gutt var Niklas Bakke Vang OL og Kira Kuznetsova Vang OL som var raskest.

Huldertramp løypa var 15,6 km og hadde muligheter for 2 matstasjoner, 23 poster og målestokk 1-12 500.

Pyseløype var på 8,2 km med 1 matstasjon, 14 poster og målestokk 1-10 000.

Miniløypa var på 3,7 km, 15 poster og målestokk 1-7 500.

Kartene var av nyere dato.

Samlingsplassen i år var på ny plass, Jonsbu grendehus med mulighet for innendørs samlingsplass og med enkel kiosktilbud.

Det ble en fin styrkeprøve i skogen ved Røkoberget sør for Rokosjøen og litt nord for Rokosjøen camping lørdag. Minihulder løypene gikk kun nord-vest for Røkosjøen camping.

Resultater Hulder herrer: 15 610 m, 9 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Vegard Ølstad Dalberg Vang OL 2.13.01 8.31 2 Ove Haugereid Vang OL 2.13.12 +0.11 8.31 3 Marius Øie BUL-Tromsø 2.14.32 +1.31 8.37 4 John Anders Bakke Vang OL 2.14.39 +1.38 8.37 5 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 2.32.26 +19.25 9.45 6 Amund Bø Kongsbakk Bodø og Omegn IF Orientering 2.39.45 +26.44 10.14 7 Geir Myhr Øien Ringsaker OK 2.40.07 +27.06 10.15 8 Odin Øysteinson Østby Hamar OK 2.47.18 +34.17 10.43 9 Per Ole Dahlsrud Nydalens SK 3.57.31 +1.44.30 15.12

Se hvordan oppgjøret om seieren i Hulder herrer artet seg ved gjelp av GPS-spor:

(det går ikke alltid rett til posten: klikk på kartet)

Hentet fra Livelox, som er et verktøy for å vise og sammelikne ruter i orienteringsløp.



Det blir til slutt Vegard Ølstad Dalberg som kommer i mål som vinner av Huldertrampen lang løype.

Resultater Hulder damer: 15 610 m, 1 startende deltaker:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 2.39.53 10.14



Aksel Tonjer Fingarson, Magnhild Kleppa Madslien og Odin Øysteinson Østby før start på Huldertrampen lang løype.

Resultater Pyse herrer: 8 230 m, 31 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Ivar Hesselberg Indby Løten o-lag 1.12.05 8.45 2 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 1.12.07 +0.02 8.45 3 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 1.14.46 +2.41 9.05 4 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 1.15.11 +3.06 9.08 5 Arnt Oluf Eide Gjø-Vard OL 1.17.31 +5.26 9.25 6 Audun Strandlie Gjø-Vard OL 1.17.32 +5.27 9.25 7 Pål Stenberg Vang OL 1.17.50 +5.45 9.27 8 Are Strandlie Gjø-Vard OL 1.19.51 +7.46 9.42 9 Sture Ottesen Indre Østfold OK 1.20.49 +8.44 9.49 10 Arne Magnus Hekne OL Vallset/Stange 1.21.01 +8.56 9.50 11 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 1.22.21 +10.16 10.00 12 Torstein Berg Løten o-lag 1.22.58 +10.53 10.04 13 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 1.29.28 +17.23 10.52 14 Stein Arne Negård Vang OL 1.29.45 +17.40 10.54 15 Øyvind Thømt Indre Østfold OK 1.29.49 +17.44 10.54 16 Terje Fjæstad OL Vallset/Stange 1.29.50 +17.45 10.54 17 Terje Gudbrandsen Hamar OK 1.29.52 +17.47 10.55 18 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 1.32.03 +19.58 11.11 19 Lars Erik Bakke Løten o-lag 1.37.49 +25.44 11.53 20 John Olav Runde Kristiansand OK 1.41.02 +28.57 12.16 21 Odd Arne Blystad Løten o-lag 1.41.23 +29.18 12.19 22 Helge Lye Tyrving IL 1.47.26 +35.21 13.03 23 Erik Slettum Gjø-Vard OL 1.47.27 +35.22 13.03 24 Svein Okuweh Thorsberg Grue IL 1.47.33 +35.28 13.04 25 Henning Wernøe IL Gular 1.48.08 +36.03 13.08 26 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 1.48.53 +36.48 13.13 27 Harald Østbye Elverum OK 1.59.13 +47.08 14.29 28 Rune Engen Gjø-Vard OL 2.10.41 +58.36 15.52 29 Trond Fjæstad OL Vallset/Stange 2.12.12 +1.00.07 16.03



Vinnere Pysehulder, Ivar Hesselberg Indby og Mari Sørlien Stenberg.

Resultater Pyse damer, 8 230 m, 11 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 1.17.41 9.26 2 Lea-Rebekka Tonjer Nydalens SK 1.17.47 +0.06 9.27 3 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 1.20.47 +3.06 9.48 4 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 1.22.52 +5.11 10.04 5 Emma Pedersen Elverhøi Vang OL 1.29.42 +12.01 10.53 6 Maren Bleken Rud Vang OL 1.34.22 +16.41 11.27 7 Mina Bleken Rud Vang OL 1.34.23 +16.42 11.28 8 Ulyana Kuznetsova Vang OL 1.41.11 +23.30 12.17 9 Tetiana Kuznetsova Vang OL 1.41.16 +23.35 12.18 10 Tiril Skedsmo Hadeland OL 1.52.13 +34.32 13.38 11 Vanja Staff OL Toten-Troll 1.52.41 +35.00 13.41



Deltakerne i langløypa klare til start.



Maren Bleken Rud og Mina Bleken Rud i mål.

Resultater Mini herrer, 3 720 m, 17 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Andreas Huber Hamar OK 42.14 11.21 2 Sigurd Skaaden Løten o-lag 44.35 +2.21 11.59 3 Even Erlien Gjø-Vard OL 45.15 +3.01 12.09 4 Arne Arnesen Hamar OK 48.31 +6.17 13.02 5 Trond Øie Løten o-lag 53.16 +11.02 14.19 6 Knut Skjeset Vang OL 53.34 +11.20 14.23 7 Einar Lund Hamar OK 54.09 +11.55 14.33 8 Tore Gustav Tomter Vang OL 54.15 +12.01 14.35 9 Knut Wikstrøm Ringsaker OK 55.29 +13.15 14.54 10 John Svergja Kvikne IL 59.03 +16.49 15.52 11 Kjetil Jacobsen Hamar OK 59.05 +16.51 15.52 12 Terje Malm Hamar OK 1.01.11 +18.57 16.26 13 Trond Feiring Hamar OK 1.07.44 +25.30 18.12 14 Einar Stensby Løten o-lag 1.08.06 +25.52 18.18 15 Herman Bakke Løten o-lag 1.38.38 +56.24 26.30 16 Tor Simonsen OK Øst 1.39.10 +56.56 26.39

Resultater Mini damer, 3 720 m, 15 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Anne-Guri Jevne Hamar OK 42.24 11.23 2 Kjersti Rønning Hamar OK 42.26 +0.02 11.24 3 Tone Bleken Rud Vang OL 42.34 +0.10 11.26 4 Hege Solerød Gjø-Vard OL 42.49 +0.25 11.30 5 Unn Mette Klopbakken Vang OL 44.35 +2.11 11.59 6 Charlotte Eide Gjø-Vard OL 45.04 +2.40 12.06 7 Stine Austad Raumar Orientering 53.19 +10.55 14.19 8 Anne Sørum Hamar OK 54.29 +12.05 14.38 9 Anita Stenseth Snertingdal IF Orientering 54.43 +12.19 14.42 10 Solveig Sørlien Stenberg Vang OL 59.00 +16.36 15.51 11 Karen Tomter Vang OL 1.01.34 +19.10 16.33 12 Mona Skaaden-Bjerke Løten o-lag 1.04.45 +22.21 17.24 13 Irén Rønning Lillehammer OK 1.08.11 +25.47 18.19 14 Stine Sønsterud Berg Løten o-lag 1.20.41 +38.17 21.41 15 Kristin Dammen OL Vallset/Stange 1.58.08 +1.15.44 31.45

Reultater Mini gutt: 3 720 m, 6 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Niklas Bakke Vang OL 54.03 14.31 2 Tryggve Svergja Rustad Tynset IF 58.48 +4.45 15.48 3 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 1.04.37 +10.34 17.22 4 Miks Dzintars Løten o-lag 1.07.46 +13.43 18.13 5 Torjus Westgård Løten o-lag 1.07.59 +13.56 18.16 6 Kasper Rognås Vang OL 1.38.14 +44.11 26.24

Resultater Mini jente, 3 720 m, 3 startende deltakere:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Kira Kuznetsova Vang OL 54.12 14.34 2 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 58.46 +4.34 15.47 3 Leonora Marie Jørgensen OL Vallset/Stange 1.57.54 +1.03.42 31.41



Startklare løpere i Huldertrampen. langløypa først og pyseklassen bak.