Mathias Hoelsveen fra Raufoss dro fra start til mål og vant Norges Raskeste 5 km i Nesbyen lørdag. Men det måtte et durabelig spurtoppgjør til for å kåre vinneren. Hoelsveen og jevngamle Filmon Gidey Hagos fra Nesbyen og skiløperen Kristen Mikkelsplass fra Bromma kjempet nærmest til siste meter.



Hagos kom rett fra et sterkt 800 meterløp på 1,51,97 på Bislett onsdag, men til slutt kom Hoelsveen, med fin framgang på mellomdistansene i år, to sekund foran Hagos over mål på Nesbyen stasjon. Vinnertiden: 15.15 mot Hagos’ 15,17.Mikkelsplass viste fin framgang med solid pers til 15,19.



Plass Navn Klubb Tid 1 Malin Hoelsveen Raufoss 17.32 2 Ingeborg Skrindo Gol 17.57 3 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF 18.49

Malin Hoelsveen best blant kvinnene

Den sterke mellomdistanseløperen Malin Hoelsveen fra Raufoss var raskeste kvinne med 17,32. Bak henne gjorde Ingeborg Skrindo frå Gol et godt løp med 17,57. Anna Zielinkiewicz fra Lillehammer IF tok tredjeplassen på 18,49.



Malin Hoelsveen var best av kvinnene. (Foto: Øyvind Andre Brusletten)

Plass Navn Klubb Tid 1 Mathias Hoelsveen Raufoss 15.15 2 Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL 15.17 3 Kristen Mikkelsplass Bromma 15.19



144 løpere fullførte Norges Raskeste 5 km og med spreke trimmere i tillegg nådde Nesbyen idrettslag 150 deltakere. Det var solid rekord, det også.

Årsbeste i flere klasser

I klasse 14-15 år løp Amund Antczak Bjerregaard fra Krødsherad IL inn til klart årsbeste i Norge med tiden 15.46. Amund er langrennsløper og har tidligere vunnet Trippelen i Ungdomsbirken to ganger. Han er en type som elsker å trene og som har mål om å bli verdens beste langrennsløper. Løpet i helgen vitner om at treningen fungerer bra.