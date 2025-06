St. Hansgaloppen 2025 blei ikke bare en test av hurtighet og utholdenhet, men også en feiring av fellesskapet. Av de 146 deltakerne som starta ved Maridalen skole for lang løype (14,5 km) og på Brekke for kort løype (8,5 km), var det også ungdommer fra Litauen og Ukraina – som fikk sin første opplevelse av Maridalen med St. Hansgaloppen.

Det yrende blomsterlivet rundt løypene og de høye stablene av vafler i målområdet (250 stykker ble dessverre for snaut), viser at St. Hansgaloppen er mer enn kun et løp – det er en folkefest i sommernatta.

Smil å se overalt, fra både løpere og funksjonærer. Deltakere i alle aldre, med et variert utvalg av skotøy og løpserfaring. Den positive energien var smittsom og kvelden blei uforglemmelig.

Forhåndsomtale: Klart for St. Hansgaloppen: en løpsopplevelse i Maridalen

Kort løype - 8,5 km

Raskest på den korte løypa var Nora Sørebø fra Koll IL som leverte en imponerende tid på 33:47. På herresiden var det Torger Helle Schia, også fra Koll IL, som stakk av med seieren for kort løype på 39:15.

Vinner kort løype kvinner: Nora Sørebø 33:47. Foto: Erik Engblad

Topp 10 kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 59 Nora Sørebø Koll IL K12-13 0:33:47 2 30 Selma Næss-Ulseth K35-39 0:41:32 3 136 Vilde Håkestad Holmestrand K20-22 0:42:48 4 141 Mathea Nordvik Brandbu K20-22 0:43:08 5 151 Anne Sæther SON K45-49 0:44:56 6 79 Frida Næss-Ulseth Heming IL K35-39 0:51:04 7 5 Sofie Kolosova Oslo K16-17 0:51:09 8 49 Torill Bergland Høvik Jogh K65-69 0:52:47 9 121 Anna Malkova K18-19 0:53:08 10 122 Stanika Veronika K20-22 0:53:09

Vinner kort løype menn: Torger Helle Schia 39:15. Foto: Erik Engblad

Topp 10 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3 Torger Helle Schia Koll IL M35-39 0:39:15 2 9 Even Ofigsbø Reistad Oslo M16-17 0:40:15 3 150 Edvard Eidsvaag Lundblad Oslo M14-15 0:40:15 4 117 Vít Urban M18-19 0:41:26 5 125 Uminskyi Yurii M18-19 0:42:23 6 99 Tomáš Bach M23-34 0:42:49 7 118 Smirnov-Venislavskyi Dmytro M20-22 0:42:49 8 133 Lars Jørgen Haga M40-44 0:43:32 9 127 Kinolevskyi Artur M18-19 0:45:19 10 96 Richard Foh M20-22 0:47:01

Lang løype - 14,5 km

I den lengre løypa briljerte Sondre Grønvold fra Lyn Ski med en tid på 50:14, mens Alice Eid fra Nydalen SK tok seieren blant kvinnene på lang løype med en flott tid på 58:15.

I år løp Tore Broholt over målstreken på St. Hansgaloppen for 15. gang. Han har vært en trofast deltaker siden løpet blei arrangert på Movatn, og kom inn på tida 1:21:32.

Vinner lang løype menn: Sondre Grønvold 50:14. Foto: Erik Engblad

Topp 10 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 23 Sondre Grønvold Lyn Ski M23-34 0:50:14 2 87 Haakon Engelsen Berg SK Vidar/Bøler IF Friidrett M23-34 0:51:17 3 168 Christer Myerscogh M45-49 0:56:38 4 60 Andreas Arntzen Polden Stord IL M23-34 0:57:26 5 53 Torbjørn Lilleheier Oslo M40-44 0:59:42 6 58 Vegar Svendgård FIK Ren-Eng M50-54 0:59:54 7 65 Harald Hjelmseth Lørdagsjoggen M55-59 1:00:07 8 51 Henrik Rognes Oslo M23-34 1:00:22 9 170 Jørgen Teslo Sankthanshaugen Løpeklub M40-44 1:00:35 10 56 Jørgen Tellefsen Gjesåsen M23-34 1:01:17

Vinner lang løype kvinner: Alice Eid 58:15 Foto: Erik Engblad

Topp 10 kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 40 Alice Eid Nydalens SK K23-34 0:58:15 2 55 Karen Marie Håkonsen Gjesåsen K23-34 1:02:45 3 41 Siri Rostoft BUL K50-54 1:09:10 4 169 Sanna Maureen Bjerketvedt Mikkeller Running Club M23-34 1:10:40 5 161 Tone Gravvold SK Vidar/ Para K45-49 1:11:52 6 171 Marit Breen Hytteplan Sport K45-49 1:13:21 7 20 Kjersti Væge Kyrksæterøra K45-49 1:13:57 8 164 Marion Langgaard MRC K45-49 1:16:50 9 73 Maria Ricanek K20-22 1:18:07 10 75 Nina Foerster-Massey Kjelsås Idrettslag K40-44 1:18:53

St. Hansgaloppen 2025 blei en feiring av løpsglede og fellesskap. Takk til alle som deltok, heia og bidro til å gjøre kvelden spesiell. Sørbråten IL gleder seg allerede til 2026 når St. Hansgaloppen skal arrangeres for 40. gang. Det ligger an til å bli et storslått jubileum, og arrangøren lover en real løpsfest.