St. Hansgaloppen, eller Vaffelgaloppen som den også blir kalt, er et lite, men tradisjonsrikt løp på bygda ikke langt fra Oslo by.

– Som det bruker å være alle år, er det vafler til både løpere og publikum denne gangen også. Værmeldinga er super, og vi lover vakker natur og god merking av løypa, forteller Cecilie Bjørnstad Engblad i arrangørstaben til Kondis.

Det er Sørbråten IL som arrangerer, og de lover tre drikkestasjoner underveis i den 14,5 km lange løypa. Det er også ei kort løype på 8,4 km som utgjør den siste halvdelen av rundturen rundt Maridalsvatnet. Underlaget er stort sett turveier på grus, men har også et par kilometer på asfalt. Runden er småkupert med ganske mange korte, men delvis nokså bratte bakker.

Fram til og med løpet i 2003 var St. Hansgaloppen et A-til B-løp med start ved Movatn inne i Lillomarka og mål ved Maridalen skole. Siden 2004 har det vært både start og mål ved Maridalen skole, noe som gjør logistikken enklere for både arrangør og løpere. Noen få vil nok fremdeles savne den gamle traseen der en fikk suse gjennom marka enda seinere om kvelden.

St. Hansgaloppen har kvalitetsløpsavtale med Kondis, og det betyr blant annet at alle Kondis-medlemmer får 50 kroner i rabatt på startkontingenten. Det vil være mulig å melde seg på helt fram til klokka 20.45 på løpsdagen.

I fjor var det 18 løpere som fullførte den korte distansen og 70 som løp hele runden rundt Maridalsvannet. Med stigende løpsbølge, en værmelding som indikerer oppholdsvær, gløtt av sol og behagelig løpstemperatur kan det fort bli flere i år.



Også i år vil det bli servert vafler under St. Hansgaloppen slik det ble da Rolf Nilsen forsynte seg av godsakene etter løpet i 2012. (Foto: Frode Klevstul)



Ganske fort tas det av fra asfaltveien og storparten av runden går på turveier med grus som underlag. (Foto: arrangøren)



Allerede etter noen hundre meter har løperne en flott utsikt over Maridalsvannet. (Foto: arrangøren)



I målområdet sørger Sørbråten IL for både tidtaking, drikke og ernæring. (Foto: arrangøren)